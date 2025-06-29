«Σκοτάδι», 17 μέρες μετά, στις έρευνες για τη συντριβή του Dreamliner της Air India - Τώρα μιλούν ακόμη και για δολιοφθορά

Όλα τα σενάρια εξετάζονται στην έρευνα για τα αίτια της συντριβής του Boeing 787 της Air India τη 12η Ιουνίου, κατά την απογείωσή του από το Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, ακόμα κι εκείνο μιας δολιοφθοράς, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, Μουρλιντάρ Μοχόλ.

Η αεροπορική τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 279 ανθρώπους, αποτελεί τη πλέον πολύνεκρη παγκοσμίως από το 2014.

Ένας μονάχα επιβάτης, που καθόταν κοντά σε μία έξοδο κινδύνου στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, επέζησε από θαύμα από την πτώση του αεροσκάφους, που μετέφερε 242 επιβαίνοντες, πάνω σε μία συνοικία της πόλης λίγο μετά την απογείωσή του.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν οι αστυνομικές πηγές.

Ο κυβερνήτης εξέδωσε σήμα συναγερμού λίγο μετά την απογείωση, έγινε γνωστό από τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, χωρίς να αποκαλύψει επί του παρόντος άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε βίντεο, που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την πτώση, διακρίνεται το αεροσκάφος Boeing Dreamliner να αδυνατεί να πάρει ύψος, κατόπιν να συντρίβεται στο έδαφος μέσα σε μια πύρινη σφαίρα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NDTV, o Μοχόλ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο σενάριο μιας ταυτόχρονης βλάβης στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους, υπογραμμίζοντας πως «αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ».

«Η έκθεση (της έρευνας) θα μας επιτρέψει να πούμε εάν οι κινητήρες είχαν κάποιο πρόβλημα, εάν επρόκειτο για ένα ζήτημα τροφοδότησης με κηροζίνη και γιατί οι δύο κινητήρες σταμάτησαν να λειτουργούν. Είναι πολύ νωρίς να το πω, όμως, όποια κι αν είναι η αιτία (του δυστυχήματος), θα τη μάθουμε», συνέχισε ο Μοχόλ, προσθέτοντας πως θα δημοσιευτεί μία έκθεση "εντός τριών μηνών"», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, ο καταγραφέας των τεχνικών δεδομένων της πτήσης (FDR) και εκείνος των συνομιλιών εντός του πιλοτηρίου (CVR), αναλύονται στην Ινδία, έγινε την Τετάρτη γνωστό από το γραφείο Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας (AAIB).

Η συντριβή της πτήσης 171 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο, είναι η πρώτη στην οποία εμπλέκεται ένα B-787, τα οποία τέθηκαν σε υπηρεσία το 2011.

Η πολιτική Αεροπορία διέταξε την επομένη του δυστυχήματος μια επιθεώρηση των άλλων 33 B-787 που χρησιμοποιεί Air India. Ο Μοχόλ επανέλαβε σήμερα πως αυτή η επιθεώρηση δεν αποκάλυψε «κανένα πρόβλημα».

Έως σήμερα, οι ιατροδικαστές κατάφεραν, χάρη στο DNA, να ταυτοποιήσουν 260 θύματα, ενώ το έργο της ταυτοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Διαβάστε επίσης:

