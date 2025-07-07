Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Μεταφορών λίγο μετά την αποπομπή του από τον Πούτιν

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή του από υπουργό Μεταφορών της Ρωσίας, ο Ρομάν Σταροβόιτ έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Izvestiya αυτοπυροβολήθηκε.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσαν και οι ρωσικές αρχές, καθώς όπως αναφέρει η Ανακριτική Επιτροπή «το πτώμα του Ρώσου πρώην υπουργού Μεταφορών Ρόμαν Βλαντιμίροβιτς Σταρόβοιτ βρέθηκε σήμερα μέσα στο αυτοκίνητό του, φέροντας τραύμα από σφαίρα».

Νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέπεμψε τον υπουργό Μεταφορών του, σε μία απροσδόκητη κίνηση, που έρχεται σε μία περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τον τομέα των μεταφορών, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται για τέταρτο έτος.

Ο τομέας της αεροπορίας της Ρωσίας έχει έλλειψη ανταλλακτικών και οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, παλεύει με την εκτίναξη του κόστους των τόκων, καθώς τα υψηλά επιτόκια - που απαιτούνται για να περιοριστεί ο υψηλότερος πληθωρισμός, που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο - έχουν το τίμημά τους.

Το διάταγμα του Πούτιν δεν αιτιολογεί την αποπομπή του Ρομάν Σταροβόιτ, ο οποίος έκατσε μόλις ένα χρόνο στη συγκεκριμένη θέση. Ο Σταροβόιτ διορίστηκε υπουργός Μεταφορών τον Μάιο του 2024, αφού πέρασε σχεδόν πέντε χρόνια ως κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Αντρέι Νικίτιν, πρώην κυβερνήτης της περιφέρειας Νόβγκοροντ, είχε διοριστεί υπηρεσιακός υπουργός Μεταφορών και δημοσίευσε φωτογραφίες του να σφίγγει τα χέρια με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Ερωτηθείς σχετικά με την αιφνίδια αποχώρηση του Σταροβόιτ και τον γρήγορο διορισμό του Νικίτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Επί του παρόντος, κατά τη γνώμη του προέδρου, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του Αντρέι Νικίτιν θα συμβάλουν καλύτερα στο να διασφαλιστεί ότι αυτή η υπηρεσία, την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική, θα εκπληρώσει τα καθήκοντα και τις λειτουργίες της».

Σύμφωνα με δύο πηγές από τον κλάδο των μεταφορών, τα σχέδια αντικατάστασης του Σταροβόιτ με τον Νικίτιν βρίσκονταν στα σκαριά πριν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του περασμένου μήνα στην Αγία Πετρούπολη, ενώ το υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Νικίτιν μίλησε για το τεράστιο έργο της ψηφιοποίησης της ρωσικής βιομηχανίας μεταφορών, σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα εμπόδια στα φορτία και να διασφαλιστεί η ομαλότερη διασυνοριακή ροή των εμπορευμάτων.

Λίγους μήνες αφότου ο Σταροβόιτ εγκατέλειψε τον ρόλο του ως κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα σύνορα στο Κουρσκ, καθώς το Κίεβο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη ξένη εισβολή σε ρωσικό έδαφος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από το Κουρσκ νωρίτερα φέτος.

Ορισμένοι περιφερειακοί αξιωματούχοι στο Κουρσκ συνελήφθησαν στη συνέχεια με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο διάδοχος του Σταροβόιτ στη θέση του κυβερνήτη, Αλεξέι Σμιρνόφ, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση χρημάτων, που προορίζονταν για αμυντικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρει, μία τρίτη πηγή από τον κλάδο των μεταφορών δήλωσε ότι η θέση του Σταροβόιτ ήταν υπό αμφισβήτηση εδώ και μήνες, όχι ειδικά για θέματα μεταφορών, αλλά για τα σκάνδαλα διαφθοράς στο Κουρσκ.

Ο Πεσκόφ, ερωτηθείς περαιτέρω από τους δημοσιογράφους αν η υπουργική αλλαγή υποδηλώνει ότι ο Πούτιν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Σταροβόιτ για το Κουρσκ, είπε ότι «η απώλεια εμπιστοσύνης αναφέρεται αν υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει τέτοια διατύπωση στο διάταγμα του Κρεμλίνου».

