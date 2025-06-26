Πλημμύρες στην Κίνα: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - 80.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την κινεζική επαρχία Γκουϊτζόου, στην Κίνα. Ωστόσο, ελπίδα δίνει το γεγονός ότι τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, όπως επισημαίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πλημμύρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 80.000 και πλέον ανθρώπων από τα σπίτια τους στην Γκουϊτζόου, όπου κηρύχθηκε το μέγιστο επίπεδο συναγερμού.

Πλημμύρες «εξαιρετικού εύρους» πλήττουν από προχθές Τρίτη την κομητεία Ρονγκτζιάνγκ, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση CCTV, διευκρινίζοντας πως τα νερά έχουν αρχίσει να αποσύρονται στην πλημμυροπαθή επαρχία.

«Έξι άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε το δίκτυο επικαλούμενο τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Πολλές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην κομητεία πλημμύρισαν και οι υποδομές σε κάποιες πόλεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, κάτι που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, διακοπές της ηλεκτροδότησης και παγίδευσε κόσμο», ανέφερε ακόμη το CCTV.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδωσε από την πλευρά του σήμερα ότι γήπεδο ποδοσφαίρου καλύφθηκε από «νερά ύψους τριών μέτρων» στην επαρχία.

Οι πλημμύρες καταγράφτηκαν καθώς η Κίνα πλήττεται από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Στην πρωτεύουσα, το Πεκίνο, καταγράφτηκε αυτή την εβδομάδα μια από τις ημέρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χρονιάς, ωθώντας τις κινεζικές αρχές να κηρύξουν το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω της υπερβολικής ζέστης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

