Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης – Βρισκόταν 4 χρόνια σε κώμα

Το βασιλικό παλάτι της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε την Παρασκευή τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Ελλάδας) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.

Important Announcement!!







​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Η ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn. Η ανακοίνωση ανέφερε πως η πριγκίπισσα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Εταιρείας Ερυθρού Σταυρού της Ταϊλάνδης από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν είχε καταρρεύσει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Το παλάτι ενημέρωσε επίσης ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών, σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η κατάρρευση το 2022 και η μάχη για τη ζωή

Η περιπέτεια της υγείας της πριγκίπισσας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

In Loving Memory of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati #เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา pic.twitter.com/Zh1vyGN0Fv — Bangkok Post (@BangkokPostNews) June 12, 2026

Οι γιατροί απέδωσαν την κατάρρευσή της σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η κατάσταση της υγείας της δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση και η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα, με μηχανική υποστήριξη ζωής.

IN MEMORIAM







Princess Bajrakitiyabha of Thailand







1978 - 2026







Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk — The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθούνταν στενά από τη βασιλική οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα ημερών οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν στην Ευρώπη

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Στους 55 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ – Εφιάλτης στα συντρίμμια για 31 αγνοούμενους