ΠΑΡ.12 Ιου 2026 13:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης – Βρισκόταν 4 χρόνια σε κώμα
πριγκίπισα ταϊλάνδη
clock 11:19 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το βασιλικό παλάτι της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε την Παρασκευή τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Ελλάδας) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.

Η ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn. Η ανακοίνωση ανέφερε πως η πριγκίπισσα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Εταιρείας Ερυθρού Σταυρού της Ταϊλάνδης από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν είχε καταρρεύσει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Το παλάτι ενημέρωσε επίσης ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών, σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η κατάρρευση το 2022 και η μάχη για τη ζωή

Η περιπέτεια της υγείας της πριγκίπισσας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι γιατροί απέδωσαν την κατάρρευσή της σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η κατάσταση της υγείας της δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση και η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα, με μηχανική υποστήριξη ζωής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθούνταν στενά από τη βασιλική οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα ημερών οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν στην Ευρώπη

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Στους 55 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ – Εφιάλτης στα συντρίμμια για 31 αγνοούμενους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ταϊλάνδη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis