Παράτησε τη δουλειά του για να γίνει "Cowboy των Άστρων": Το high - tech ράντσο του Τέξας με τα 550 τηλεσκόπια!

Ξεχάστε τα γελάδια, τα λάσο και τα κλασικά γουέστερν. Στο Τέξας, το νέο trend στην άγρια δύση δεν βγάζει «μουγκρητά», αλλά... φωτογραφίες από μακρινούς γαλαξίες!

Ο 27χρονος Bray Falls

, ένας δαιμόνιος αεροναυπηγός μηχανικός, αποφάσισε ότι η κλασική καριέρα σε ένα γραφείο ήταν πολύ βαρετή για τα γούστα του. Έτσι, μάζέψε τα πράγματά του, άφησε τη δουλειά του και μετακόμισε στην καρδιά του Τέξας. Ο σκοπός του; Να γίνει ο πρώτος «ράντσερ τηλεσκοπίων» στον κόσμο, ιδρύοντας το Starfront Observatories

.

Τι είναι το «Ράντσο Τηλεσκοπίων»;

Φανταστείτε μια τεράστια έκταση με ειδικά κτίρια που, αντί για στέγη, έχουν αυτοματοποιημένες συρόμενες οροφές

. Μόλις πέσει το σκοτάδι, οι οροφές ανοίγουν και εκατοντάδες high-tech τηλεσκόπια κοιτάζουν ταυτόχρονα τον ουρανό.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην τοποθεσία: η περιοχή έχει έναν από τους πιο σκοτεινούς και καθαρούς ουρανούς στον πλανήτη, μακριά από τα φώτα και τη φωτορύπανση των μεγαλουπόλεων που χαλάνε τις λήψεις των ερασιτεχνών αστρονόμων.

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Πώς λειτουργεί; (Από τον καναπέ σου!)

Το concept είναι απλό αλλά ιδιοφυές:

Ένας αστροφωτογράφος από την Αθήνα, το Τόκιο ή το Λονδίνο στέλνει το τηλεσκόπιό του με κούριερ στο Τέξας.



Ο Bray και η ομάδα του το βιδώνουν πάνω σε μια σταθερή βάση από μπετόν.



Ο ιδιοκτήτης συνδέεται στο ίντερνετ από το σπίτι του, πίνει τον καφέ του και χειρίζεται το τηλεσκόπιο εξ αποστάσεως

, τραβώντας πεντακάθαρες φωτογραφίες από νεφελώματα και σουπερνόβα!

Ζωή σε τροχόσπιτο και 600 τηλεσκόπια

Σήμερα, το ράντσο φιλοξενεί ήδη πάνω από 550 με 600 τηλεσκόπια

, με το «νοίκι» για κάθεPier (τη βάση του τηλεσκοπίου) να ξεκινάει από περίπου $99 τον μήνα. Όσο για τον ίδιο τον Bray; Παράτησε τις ανέσεις της πόλης, ζει σε ένα τροχόσπιτο μέσα στο κτήμα και δηλώνει πανευτυχής που περνάει τις μέρες του διορθώνοντας καλώδια και οι νύχτες του είναι γεμάτες αστέρια.

Ποιος είπε ότι οι καουμπόηδες πρέπει να καβαλάνε άλογα; Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεσαι είναι καλό Wi-Fi και μια καθαρή ματιά στο σύμπαν!

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