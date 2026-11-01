Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: Αντιδράσεις για καθηγητή που διδάσκει με γυναικεία ρούχα και προσθετικό στήθος

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία, η εμφάνιση και η ενδυματολογική επιλογή ενός λέκτορα Βιοχημείας, ο οποίος παραδίδει μαθήματα φορώντας γυναικεία ρούχα, έντονο μακιγιάζ και υπερμεγέθη προσθετικά στήθη.

Bearded Oxford Lecturer Teaching Biochemistry While Wearing Giant Prosthetic Breasts, and the University Shrugs https://t.co/D4kDhZsSe8 — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) October 28, 2026

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει συζητήσεις στους ακαδημαϊκούς κύκλους, ενώ απόφοιτοι, μέλη του διδακτικού προσωπικού και γονείς φοιτητών εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, κάνοντας λόγο ακόμη και για πιθανή σεξουαλική παρενόχληση. Οι καταγγελίες έχουν πλέον φτάσει στη διοίκηση του κολεγίου, με το ζήτημα να λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις και να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια της προσωπικής έκφρασης και την προστασία των φοιτητών, στον πανεπιστημιακό χώρο.

Οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα



Ο Ματ Ράτλεϊ (Matt Rattley), λέκτορας Βιοχημείας στο Κολέγιο St Hilda’s, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης εξαιτίας της εμφάνισής του, η οποία περιλαμβάνει γυναικεία ενδύματα και μακιγιάζ.

Τρεις απόφοιτοι του κολεγίου, μεταξύ των οποίων και μια διακεκριμένη κλινική ψυχολόγος, απέστειλαν επιστολή στη διοίκηση του St Hilda’s, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η συμπεριφορά του «παραβιάζει την αξιοπρέπεια των γυναικών» και ότι είναι «εύλογο να αισθάνονται πως δημιουργείται ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, υποτιμητικό, ταπεινωτικό και προσβλητικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, το κολέγιο έχει λάβει τουλάχιστον δύο ακόμη επίσημες επιστολές διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μία από γονέα φοιτήτριας. Σε ορισμένες από αυτές διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η κατάσταση συνιστά σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος φοιτητριών και εκπαιδευτικών.

Ο κ. Ράτλεϊ, ο οποίος διορίστηκε το 2023 ως άμισθος εξωτερικός λέκτορας, έχει και υποστηρικτές στο St Hilda’s.

Ωστόσο, ακαδημαϊκός της Οξφόρδης, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στην εφημερίδα The Mail on Sunday, ότι η παρουσία του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του προκαλούσε έντονη δυσφορία.

« Φορούσε τεράστια πρόσθετα στήθη»



«Στην πρώτη συνάντηση έκανε μια παρουσίαση. Καθόμουν στην πρώτη σειρά και εκείνα τα τεράστια προσθετικά στήθη, έμοιαζαν να βρίσκονται κυριολεκτικά μπροστά στο πρόσωπό μου. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το γεγονός πως οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, συμπεριφέρονταν σαν να μην υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο, έκανε την εμπειρία ακόμη πιο δύσκολη.

Σε άλλη συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο λέκτορας φορούσε μίνι φούστα, ενώ το εσώρουχό του ήταν ορατό. Ο ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι αισθανόταν πως εξαναγκαζόταν να συμμετέχει σε μια κατάσταση, που τον έφερνε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

«Η κατάσταση μοιάζει με σεξουαλική παρενόχληση. Νιώθεις ότι εξαναγκάζεσαι να συμμετέχεις σε κάτι που αφορά ένα σεξουαλικό φετίχ κάποιου άλλου, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις», σημείωσε.

Φόβος για δημόσιες καταγγελίες



Ένας ακόμη λέκτορας της Οξφόρδης υποστήριξε ότι φοιτητές και ακαδημαϊκοί διστάζουν να εκφράσουν δημόσια τις αντιρρήσεις τους.

Όπως ανέφερε, παρά τη θεωρητική υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου από το Πανεπιστήμιο, αρκετοί φοβούνται ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες, εάν ασκήσουν δημόσια κριτική σε κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, καθηγητής του St Hilda’s, φέρεται να δήλωσε ότι, εφόσον δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία από φοιτητή, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει παρέμβαση από το κολέγιο.

Μια πρώην φοιτήτρια περιέγραψε επίσης τη δυσφορία που της προκαλούσε η κατάσταση, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, σημειώνοντας ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πως μπορούσε να εκφράσει ανοιχτά τις ανησυχίες της, καθώς φοβόταν ότι θα κατηγορούνταν για μισαλλοδοξία.

Παρέμβαση κλινικής ψυχολόγου και νομικές προεκτάσεις



Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση της κλινικής ψυχολόγου Δρ. Λούσι Τζόνστοουν (Lucy Johnstone), η οποία συγκαταλέγεται στους υπογράφοντες την επιστολή προς το κολέγιο.

Η ίδια δήλωσε ότι, αν και δεν έχει συναντήσει προσωπικά τον κ. Ράτλεϊ και δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, την προβληματίζει η πιθανότητα οι γυναίκες, να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκφράσουν τη δυσφορία τους.

«Όταν η αποδοχή μιας προσβλητικής συμπεριφοράς παρουσιάζεται ως ένδειξη προοδευτικότητας και ανεκτικότητας, γίνεται ακόμη δυσκολότερο για τις γυναίκες να κατονομάσουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει και να μιλήσουν ανοιχτά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, η δικηγόρος Ναόμι Κάνινγκχαμ (Naomi Cunningham), με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, εκτίμησε ότι το κολέγιο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές νομικές συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά, θα μπορούσε να συνιστά σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος φοιτητών και συναδέλφων.

Η απάντηση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης



Το Κολέγιο St Hilda’s ιδρύθηκε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, αποκλειστικά για γυναίκες και έγινε πλήρως μεικτό το 2008.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του κολεγίου δήλωσε ότι το ίδρυμα, δεσμεύεται να διασφαλίζει ένα συμπεριληπτικό και φιλόξενο περιβάλλον, στο οποίο όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αισθάνονται σεβαστά και αποδεκτά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσοι συμμετέχουν στη διδασκαλία οφείλουν να τηρούν τα κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα και να αντιμετωπίζουν τους φοιτητές με σεβασμό.

Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση, επικαλούμενο ότι δεν προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις για μεμονωμένα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του.

Ο Ματ Ράτλεϊ δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό.

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