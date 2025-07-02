Ουκρανία: «Τον έδεσαν σε μοτοσικλέτα, τον έσυραν» - Καταγγελία κατά της Ρωσίας για εκτέλεση αιχμαλώτου

«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα εκτέλεσαν έναν ακόμη αιχμάλωτο πολέμου» κατήγγειλε την Τρίτη (2/7) ο Συνήγορος του Πολίτη της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον αιχμάλωτο δεμένο πίσω από μια μοτοσικλέτα, να σέρνεται κατά μήκος ενός δρόμου.

Ουκρανία: Το σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση του αιχμαλώτου πολέμου

Με αφορμή το εν λόγω βίντεο, ο Λούμπινετς ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η φερόμενη εκτέλεση προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά τις Συμβάσεις της Γενεύης σκοτώνοντας Ουκρανούς αιχμαλώτους».

Ο Λούμπινετς δήλωσε ότι έχει στείλει επίσημες επιστολές σχετικά με το φερόμενο έγκλημα πολέμου στα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

«Πρόκειται για μια σαφή πράξη επίδειξης σκληρότητας και ένα ακόμη έγκλημα πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία» είπε χαρακτηριστικά. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε τον Μάιο ότι είχε τεκμηριώσει περισσότερες από 150 περιπτώσεις Ουκρανών στρατιωτών, που εκτελέστηκαν μετά την παράδοσή τους στις ρωσικές δυνάμεις.

⚡️'Tied to a motorcycle and dragged' — Russia likely executed another Ukrainian POW, ombudsman says. https://t.co/h3BETLktez — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2025

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι αυτά ήταν μόνο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά και ο πραγματικός αριθμός των εκτελέσεων είναι πιθανώς υψηλότερος. Σύμφωνα με το Κίεβο, τέτοιες εκτελέσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι μέρος μιας «ευρύτερης, σκόπιμης πολιτικής που κατευθύνεται από τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας». Μάλιστα, υπάρχουν πολλαπλές αναφορές ότι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν λάβει σαφείς εντολές να σκοτώνουν αιχμαλώτους πολέμου.

