Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Άλλοι δύο νεκροί στη βόρεια Ουκρανία

Τους επτά έφτασαν οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές, ενώ πρόσθεσαν ότι δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια Ουκρανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο έκανε λόγο για «μαζικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones» εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του στη διάρκεια της νύκτας.

Ο ίδιος κατήγγειλε «πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών, νοσοκομείων, αθλητικών εγκαταστάσεων» από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επέδειξαν «κανέναν σεβασμό στην έννοια της πολιτικής υποδομής».

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, στο δυτικό Κίεβο, «ολόκληρο τμήμα πολυώροφης πολυκατοικίας καταστράφηκε», ανέφερε ο Κλιμένκο μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών από αυτό το πλήγμα ανέρχεται σε έξι, ενώ διευκρίνισε ότι «σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης».

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσικά πλήγματα στην Μπέλα Τσέρκβα, προάστιο στο νότιο τμήμα του Κιέβου, από τα οποία τραυματίστηκαν περίπου 15 άλλοι, σύμφωνα με τον Κλιμένκο.

Four killed and at least 13 injured in Russian overnight terrorist attacks on Kyiv.

The entrance of a high-rise was destroyed. Search and rescue efforts are still underway. pic.twitter.com/6CA25lHlsk

— Shaun Pinner (@olddog100ua) June 23, 2025