Οι όρκες επιστρέφουν στην Αγγλία έπειτα από 40 χρόνια -Τουρίστας κατέγραψε ένα κοπάδι σε βίντεο

Όλο και περισσότερες όρκες έχουν αρχίσει να παρατηρούνται στις ακτές της Αγγλίας στη Βόρεια Θάλασσα, προκαλώντας τον ενθουσιασμό τόσο των τουριστών όσο και των ντόπιων.

Ολόκληρο το 2025, καταγράφηκαν πέντε επιβεβαιωμένες θεάσεις αυτών των όμορφων ζώων, έπειτα από ολόκληρες δεκαετίες, στα ανοικτά των ακτών της κομητείας Νορθάμπερλαντ στη βορειοανατολική Αγγλία.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2026, ντόπιοι ψαράδες εντόπισαν μια ομάδα 10 ορκών στην ίδια περιοχή, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, μια ομάδα τουριστών εντόπισε περίπου 30 όρκες, οι οποίες κολυμπούσαν γύρω από ένα σκάφος στα νησιά Farne.

«Μιλήσαμε με ψαράδες σε όλα τα λιμάνια που βρίσκονται κατά μήκος της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Κανείς από αυτούς δεν είχε ξαναδεί όρκα στο παρελθόν», δήλωσε ο Μάρτιν Κίτσινγκ, συντονιστής της οργάνωσης «The North East Cetacean Project», στο BBC.

«Τώρα, ξαφνικά, βλέπουμε όλο και περισσότερες όρκες —τουλάχιστον στο Νορθάμπερλαντ».

Ο Τζέικ Μόρτον, ο οποίος βρισκόταν στο σκάφος που εντόπισε τις όρκες στα νησιά Farne, απαθανάτισε την απίστευτη στιγμή σε βίντεο.

«Αυτό που είδαμε ήταν εξαιρετικά σπάνιο», είπε ο 19χρονος. «Έως πέρυσι, δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και 40 ή 50 χρόνια».

Οι όρκες συνήθως ταξιδεύουν σε κοπάδια για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους, αλλά και για να διευκολύνονται στο κυνήγι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι όρκες δεν έχουν καταχωριστεί ως απειλούμενο είδος, αλλά συγκεκριμένοι τοπικοί πληθυσμοί κινδυνεύουν, προειδοποιούν οι ειδικοί.

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