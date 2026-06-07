Ο Ντόναλντ Τραμπ αυτοαποθεώνεται με AI μουσικό βίντεο: «Όπου και να πάω όλοι με αγαπάνε»

Ο ασταμάτητος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε για ακόμα μία φορά viral στο διαδίκτυο αυτή τη φορά εξαιτίας ενός AI βίντεο που ανέβασε στο truth socail και στο οποίο αυτοαποθεώνεται και περιλαμβάνει αποσπάσματα με τον ίδιο, συνοδευόμενα από το σλόγκαν «Όλοι αγαπούν τον Τραμπ».

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε ένα νέο κύμα αντιδράσεων τόσο από υποστηρικτές όσο και από επικριτές του Τραμπ στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Το μοντάζ περιλαμβάνει μια σειρά από AI οπτικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεντρώσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις της προεκλογικής του εκστρατείας.

Συνοδεύεται από «χαρούμενη» μουσική και επαναλαμβάνει συνεχώς τη φράση «Όλοι αγαπούν τον Τραμπ», δημιουργώντας αυτό που πολλοί χρήστες περιέγραψαν ως προωθητικό βίντεο σε στυλ προεκλογικής εκστρατείας.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι οι στίχοι του τραγουδιού, διάρκειας ενός λεπτού, οι οποίοι περιλαμβάνουν το επίθετο «Τραμπ» 45 φορές και το όνομα «Ντόναλντ» 29 φορές.

Οι υποστηρικτές επαίνεσαν το βίντεο ως διασκεδαστικό και χιουμοριστικό, ενώ οι επικριτές το κατηγόρησαν ότι προωθεί έναν λατρευτικό χαρακτήρα και αμφισβήτησαν την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα πολιτικά μηνύματα.

Η ανάρτηση είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της αυξανόμενης χρήσης περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο πρόεδρος έχει μοιραστεί αρκετές εικόνες και βίντεο που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία συχνά απεικονίζουν υπερβολικά ή φανταστικά σενάρια στα οποία εμπλέκονται ο ίδιος, πολιτικοί αντίπαλοι και ηγέτες από όλο τον κόσμο.

It’s D-Day. Trump’s first post on Truth Social is a bizarre AI video about how much people love Donald Trump. Not a word about the heroes who stormed the beaches of Normandy.







That tells you everything you need to know about Trump. pic.twitter.com/JAxIsSD4Kl — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 6, 2026

Το βίντεο που έγινε viral προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο μη συμβατικών αναρτήσεων στα social media που έχουν βοηθήσει τον Τραμπ να κυριαρχήσει στις διαδικτυακές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, μετατρέποντας συχνά φαινομενικά απλές αναρτήσεις σε σημαντικά θέματα συζήτησης σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

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