Νεπάλ: Νεκροί δύο ορειβάτες στο Έβερεστ

Ένας Ινδός και ένας Φιλιππινέζος έγιναν οι πρώτοι ορειβάτες που χάνουν τη ζωή τους στο όρος Έβερεστ την παρούσα ορειβατική περίοδο Μαρτίου–Μαΐου για την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Ο 45χρονος Σουμπράτα Γκοζ από την Ινδία έχασε χθες τη ζωή του κάτω από το Σκαλί του Χίλαρι, ένα σχεδόν κατακόρυφο βραχώδες σημείο, ενώ επέστρεφε από την κορυφή ύψους 8.849 μέτρων.

“Αρνήθηκε να κατέβει πριν φθάσει στο Σκαλί του Χίλαρι”, είπε ο Μποντχράτζ Μπαντάρι της οργανώτριας εταιρείας του Νεπάλ Snowy Horizon Treks and Expedition. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Σκαλί του Χίλαρι βρίσκεται στην αποκαλούμενη “ζώνη του θανάτου”, μια περιοχή ανάμεσα στο ύψους 8.000 μέτρων πέρασμα (ή διάσελο) South Col και στην κορυφή του Έβερεστ, όπου το επίπεδο του οξυγόνου δεν επαρκεί για επιβίωση.

“Καταβάλλονται προσπάθειες για να μεταφερθεί το πτώμα του στον ορειβατικό καταυλισμό. Τα αίτια του θανάτου του θα γίνουν γνωστά μόνο μετά την νεκροτομή”, διευκρίνισε ο Μπαντάρι.

Ο 45χρονος Φίλιπ II Σαντιάγο από τις Φιλιππίνες έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ της Τετάρτης στο South Col στο στάδιο της ανάβασης, είπε ο Χιμάλ Γκαουτάμ, αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού.

Ο Σαντιάγο ένιωθε κουρασμένος όταν έφθασε στον τέταρτο υψηλότερο ορειβατικό καταυλισμό και πέθανε ενώ ξεκουραζόταν μέσα στη σκηνή του, πρόσθεσε ο Γκαουτάμ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι Σαντιάγο και Γκοζ ήταν αμφότεροι μέλη μιας διεθνούς αποστολής που είχε διοργανώσει ο Μπαντάρι. Το Νεπάλ έχει εκδώσει 459 άδειες ανάβασης στο Έβερεστ στη διάρκεια της τρέχουσας ορειβατικής περιόδου που λήγει τον Μάιο.

Σχεδόν 100 ορειβάτες και οι σέρπα τους έχουν ήδη φθάσει στην κορυφή αυτή την εβδομάδα.

Η ορειβασία, η πεζοπορία και ο τουρισμός είναι πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για το Νεπάλ, μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο.

Τουλάχιστον 345 άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Εβερεστ σε περισσότερα από 100 χρόνια από τότε που έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι ορειβατικές αποστολές, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων και με διοργανωτές.

