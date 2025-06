Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Ντνιπροπετρόφσκ - Τουλάχιστον 15 νεκροί (βίντεο)

Ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, κατέστρεψε μη στρατιωτικές υποδομές και τραυμάτισε δεκάδες επιβάτες τρένου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η επίθεση που έγινε σε δύο κύματα στοίχισε στη ζωή σε επτά ανθρώπους στην περιφερειακή πρωτεύουσα Ντνίπρο, δήλωσε ο κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ, όπου από το ωστικό κύμα έσπασαν τα παράθυρα εμπορικού τρένου και θραύσματά τους έπεσαν στους επιβάτες.

Σχεδόν 174 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών παιδιών, τραυματίστηκαν, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Σαμάρ, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Ντνίπρο, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

One of the ~4 missiles launched at the Dnipropetrovsk region hit the Odesa–Zaporizhzhia train directly at the station. The carriages were covered with shards of glass, and among the injured are children. The strike also damaged civilian infrastructure – including a dormitory, a… pic.twitter.com/X4PQZomNhi

