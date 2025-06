Νέο κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη: Ο Τραμπ δεν αποκλείει χτύπημα στο Ιράν

To Ισραήλ σφυροκοπά εκ νέου την Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιχειρεί κατά κύματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας μόλις «κατέστρεψαν το αρχηγείο της εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού καθεστώτος, τον κύριο βραχίονα της καταπίεσης του ιρανικού δικτάτορα».

«Όπως υποσχεθήκαμε, θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε τα σύμβολα της κυριαρχίας [του Ιράν] και θα χτυπήσουμε το καθεστώς των Αγιατολάχ όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδας ο στρατός.

Μήνυμα των IDF στα περσικά καλεί τους Ιρανούς να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σε ασυνήθιστό τους μήνυμα γραμμένο στην περσική γλώσσα, παρότρυναν Ιρανούς που ανησυχούν για την κατάσταση στη χώρα τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

"Αγαπητοί πολίτες του Ιράν. Κατανοούμε τη δύσκολη κατάστασή σας υπό τις σκληρές συνθήκες που δημιούργησε το καθεστώς. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ανησυχούν για το αβέβαιο μέλλον. Ακόμα και εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη των θεσμών ασφαλείας του καθεστώτος μας έχουν εκφράσει τον φόβο, την απελπισία και τον θυμό τους για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και μας έχουν ζητήσει να επικοινωνήσουνε με τις ισραηλινές αρχές, ώστε το Ιράν να μην υποστεί την ίδια μοίρα με τον Λίβανο και τη Γάζα", ανέφερε η ανάρτηση των IDF στο Χ .

"Την παρούσα στιγμή, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια αρχή για τέτοια αιτήματα. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας παραπέμψουμε μέσω αυτού του συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Μοσάντ", συνεχίζει η ανάρτηση, που συνοδεύεται με τον ιστότοπο της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Αλί Χαμενεΐ: Το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος, θα τιμωρηθεί:

«Το Ισραήλ έχει διαπράξει ένα τεράστιο λάθος», τόνισε, σε έκτακτο διάγγλεμα του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και υποσχέθηκε ότι θα «τιμωρηθεί». Πρόσθεσε ότι ο λαός δεν θα ξεχάσει το αίμα των «μαρτύρων» και την επίθεση στο έδαφός του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr News Agency ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν «επαίνεσε την σταθερή, θαρραλέα και έγκαιρη αντιμετώπιση του ιρανικού λαού».

Προειδοποίησε μάλιστα τις ΗΠΑ ότι «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει αναμφίβολα ανεπανόρθωτη ζημιά», καταδικάζοντας τις «απειλητικές και γελοίες δηλώσεις» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν αποκλείει χτύπημα στο Ιράν: Έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να διαπραγματευτούν

Την ίδια ώρα ο Τραμπ δεν αποκλείει χτύπημα στο Ιράν. Υποστηρίζει ότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να διαπραγματευτούν. «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ερωτήθηκε για το αν θα προχωρήσει σε χτύπημα.

Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις προς τη δημοσιογραφική ομάδα του Λευκού Οίκου.

'I may do it, I may not do it, nobody knows what I'm going to do'

Donald Trump is asked if the US will strike Iranian nuclear facilities

The President adds: 'Iran has got a lot of trouble'https://t.co/6AXIpfJ5oO pic.twitter.com/Dz2F94KOOt

— Sky News (@SkyNews) June 18, 2025