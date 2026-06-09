Ναυάγησε το σχέδιο Μέρκελ–Μακρόν για νέο μαχητικό αεροσκάφος

Η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD κάνει λόγο για ένα «άδοξο τέλος» ενός φιλόδοξου γερμανο-γαλλικού αμυντικού προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα αποτυχημένο. Το σχέδιο είχε ξεκινήσει το 2017, έπειτα από συμφωνία της τότε καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, και του νεοεκλεγέντα προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει ότι στο Βερολίνο αποδίδονται ευθύνες στη γαλλική πλευρά για την κατάληξη του προγράμματος, την οποία και θεωρεί βασικό παράγοντα της αποτυχίας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, η γαλλική πλευρά επιφύλασσε ρόλο «κατώτερου» εταίρου για τους Γερμανούς, αλλά και για τους Ισπανούς της Airbus. «Δημιουργήθηκε η υποψία ότι η υπερχρεωμένη Γαλλία ήθελε να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στην τεχνογνωσία και την ανάθεση συμβάσεων σε προμηθευτές, ενώ οι Γερμανοί εταίροι αναμενόταν κυρίως να συγχρηματοδοτήσουν το έργο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ (…) Ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault Ερίκ Τραπιέ κατέστησε ξαφνικά σαφές ότι ήθελε να είναι ο μοναδικός ηγέτης: “Το έχω πει από την αρχή: θέλω σαφή ηγεσία, όχι μόνο στα χαρτιά. Όταν υπάρχει συνεργασία, ο ένας είναι καλύτερος και ο άλλος μαθαίνει στη διαδικασία. Αλλά όσο μαθαίνει, δεν χρειάζεται να αναλάβει άμεσα ηγετικό ρόλο”», επισημαίνεται από το ARD. Επιπλέον, το συνδικάτο IG Metall είχε ήδη κινητοποιηθεί και είχε ζητήσει ανοιχτά τη λήξη της συνεργασίας με τη γαλλική Dassault.

Τον τελευταίο καιρό φαινόταν ότι η υπομονή είχε εξαντληθεί, ειδικά από τη γερμανική πλευρά. Ο καγκελάριος Μερτς εξέφραζε όλο και συχνότερα επιφυλάξεις, όπως π.χ. τον περασμένο Φεβρουάριο, στο podcast «Power Shift», όπου δήλωσε ότι «οι Γάλλοι χρειάζονται αεροσκάφος επόμενης γενιάς με δυνατότητα να φέρει πυρηνικά όπλα και κατάλληλο για αεροπλανοφόρο, αλλά η Bundeswehr δεν χρειάζεται επί του παρόντος κάτι τέτοιο».

Για το ARD, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ανακοίνωση της αποτυχίας του έργου προήλθε πρώτα από το Βερολίνο και όχι από το Παρίσι. «Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσαν ότι ο καγκελάριος είχε προτείνει στον Γάλλο πρόεδρο να μην συνεχίσει την ανάπτυξη ενός κοινού μαχητικού αεροσκάφους», μετέδωσε το δίκτυο και, αναφερόμενο στην επιβεβαίωση μετέπειτα της είδησης από το Παρίσι, έκανε λόγο για «επιλογή λέξεων η οποία προδίδει μια αίσθηση διαφωνίας».

«Η ανακοίνωση ότι η Airbus και η Dassault θα αναπτύξουν τουλάχιστον ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας για το μελλοντικό “Combat Cloud” με drones μέσω FCAS ακούγεται σαν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σωθεί κάπως η γερμανο-γαλλική συνεργασία. Η Γερμανία θα πρέπει τώρα κυρίως να αναζητήσει νέους εταίρους για ένα μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς. Μένει επίσης να αποδειχθεί ποια σημασία θα έχουν τα άρτια εξοπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη στην εποχή του πολέμου με drones», σχολίασε το ARD.

Η Handelsblatt από την πλευρά της επισημαίνει τον τερματισμό «μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας» και τονίζει ότι «από την οπτική γωνία του Βερολίνου, ο ένοχος είναι ξεκάθαρος».

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