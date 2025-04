Μυστήριο με Γερμανίδα συγγραφέα μπεστ σέλερ που βρέθηκε δολοφονημένη στο πλωτό σπίτι της

Γερμανίδα συγγραφέας εντοπίστηκε νεκρή στο σκάφος της στο Αμβούργο, αφού είχε δεχθεί βίαιη επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Αλεξάντρα Φρόχλιχ, 58 ετών, τα μυθιστορήματα της οποίας είχαν γίνει μπεστ σέλερ στη Γερμανία, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

L'autrice de best-sellers Alexandra Fröhlich retrouvée assassinée dans sa pénichehttps://t.co/FXgpflrED9 pic.twitter.com/JbuytD5kpz — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2025

Οι αρχές αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό της, ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NDR, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η Φρόχλιχ φέρεται να πυροβολήθηκε. Οι ερευνητές απηύθυναν έκκληση για πιθανούς μάρτυρες που μπορεί να παρατήρησαν ύποπτη δραστηριότητα γύρω από το πλωτό σπίτι στο οποίο διέμενε το θύμα, στην όχθη Holzhafen του ποταμού Έλβα στην ανατολική συνοικία Moorfleet.

Το πτώμα της ανακάλυψε ο γιος της το πρωί της Τρίτης, και η αστυνομία εκτιμά ότι πέθανε από τα μεσάνυχτα έως τις 5.30 π.μ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, συγγενείς βρήκαν την 58χρονη γυναίκα νεκρή στο πλωτό σπίτι της και ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία ήταν μόνο σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατο της γυναίκας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στα τοπικά ΜΜΕ.

«Μετά από αξιολόγηση ιχνών και στοιχείων, οι ανακριτικές αρχές πιστεύουν τώρα ότι η γυναίκα κατέληξε μετά από βίαιη επίθεση».

Εκπρόσωπος των Αρχών είπε ότι οι ερευνητές εξετάζουν πιθανούς υπόπτους και αν ο δολοφόνος μπορεί να ήταν γνωστός στο θύμα. «Δεδομένης της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύτες βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος, εν μέσω εικασιών ότι το όπλο θα μπορούσε να είχε πεταχτεί στα νερά του ποταμού Έλβα.

Η Φρόχλιχ ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, αρχικά στην Ουκρανία, όπου ίδρυσε ένα γυναικείο περιοδικό στο Κίεβο. Αργότερα εργάστηκε ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος στη Γερμανία για γυναικεία και άλλα περιοδικά όπως το Stern, πριν στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Bestseller-Autorin Alexandra Fröhlich durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen https://t.co/aekTo56yht pic.twitter.com/4R7HuNmy5h — WELT (@welt) April 27, 2025

Το 2012 δημοσίευσε το πρώτο της μυθιστόρημα, My Russian Mother-in-Law and other Disasters, το οποίο είπε ότι βασίστηκε στη δική της εμπειρία γάμου με έναν Ρώσο.

Μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ του περιοδικού Der Spiegel, όπου παρέμεινε για αρκετούς μήνες και στη συνέχεια μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ένας κριτικός εκείνη την εποχή το περιέγραψε ως «μια ξεκαρδιστική σάτιρα μεταξύ δύσης-ανατολής».

Το 2016 δημοσίευσε το αστυνομικό μυθιστόρημα Death is a Certainty, το οποίο είχε παρόμοια επιτυχία, και το 2019 ακολούθησε το Skeletons in the Closet, που εκδόθηκαν από τον οίκο Penguin.

Στα μυθιστορήματά της παρουσίαζε με χιούμορ οικογενειακές ιστορίες και κοινωνικά θέματα.

Διαβάστε επίσης

Φιντάν: Η Χαμάς δείχνει να προτιμά μια συμφωνία για ειρήνη διαρκείας με το Ισραήλ