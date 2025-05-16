Ηράκλειο: «Μανούλες της καρδιάς μας – Μαρτυρίες ζωής και αγάπης»

Εκδήλωση αφιέρωμα στη Γιορτή της Μητέρας με τίτλο «Μανούλες της καρδιάς μας – Μαρτυρίες ζωής και αγάπης» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ «Στην Αγκαλιά της Άννας» και την ομάδα HER-autism την Τρίτη 20 Μαΐου 2025 στις 19:00, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στις μητέρες που καθημερινά δίνουν με αγάπη και αυταπάρνηση το δικό τους αγώνα δίπλα στα παιδιά τους, με στόχο την αποδοχή, τη φροντίδα και τη συμπερίληψη.

Την εκδήλωση θα προσφωνήσει η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου.

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η φιλόλογος Μαρία Φραγκιαδάκη που θα απαγγείλει και ποιήματα για τη Μητέρα ενώ στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Πρόεδρος του Συλλόγου «Στην Αγκαλιά της Άννας» Μαρίκα Ασσαριωτάκη, η Πρόεδρος του HER-autism Αγγελική Μπαλτατζή και οι μητέρες με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού Μαρία Κουτσάκη και Έλενα Βουγιούκα. Μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες, οι ομιλήτριες θα μεταφέρουν στο κοινό τις δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις στιγμές αγάπης και ελπίδας που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα των οικογενειών.

Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς έχει το Ωδείο Κρήτης, με τη συμμετοχή της Σοφίας Καρυωτάκη στο πιάνο, της Εύας Βιδάκη στο τραγούδι και της Μαρίας Ρουμελιώτη στο φλάουτο.

