Έκαναν εκταφή σε λάθος άνθρωπο – Σε σοκ οι συγγενείς

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κάθισε την Τετάρτη 14 Μαΐου, ένας υπάλληλος του κοιμητηρίου για παράβαση καθήκοντος.

Τον Νοέμβριο του 2020 μια γυναίκα τηλεφώνησε στο γραφείο εκταφής του Κοιμητηρίου Βόλου προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες εκταφής του πατέρα της. Στην συνέχεια μετέβη στο νεκροταφείο έπειτα από ραντεβού που ορίστηκε για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, χωρίς όμως να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία αυτή, βάση νόμου.

O υπάλληλος και η κόρη του κεκοιμημένου προχώρησαν στη συνέχεια στην εκταφή.

Τις επόμενες ημέρες ο υπάλληλος τηλεφώνησε στον αριθμό που είχε αφήσει στο γραφείο του η γυναίκα προκειμένου να την ενημερώσει πως πρέπει να μεταβεί ξανά στο κοιμητήριο για να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα.

Η γυναίκα του δήλωσε πως δεν γνώριζε κάτι, αλλά ουδέποτε μετέβη στο κοιμητήριο για εκταφή του πατέρα της και πως είχε γίνει λάθος. Έτσι η γυναίκα σοκαρισμένη από το περιστατικό προχώρησε τις επόμενες μέρες σε μήνυση εναντίον του κατηγορουμένου υπαλλήλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thenewspaper.gr.

Στην ακροαματική διαδικασία εμφανίστηκε η μηνύτρια η οποία δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο καθώς θεωρήθηκε πως στην πράξη του αυτή δεν υπήρξε δόλος, αλλά για ένα ατυχές συμβάν οφειλόμενο στην αμέλεια του υπαλλήλου του κοιμητηρίου.

