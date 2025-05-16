Άγιος Έρωτας: Η Χλόη “ανακρίνεται” για τη σχέση της με τον π. Νικόλαο

Νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha. Ο πατήρ Νικόλαος ανακαλύπτει ότι ο Στρατής Βιδάλης δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Άρα ο Μαρκόπουλος λέει ψέματα για το βιασμό της Σοφίας…

Ο Παύλος, ύστερα από το καρδιακό του επεισόδιο, επιστρέφει στο σπίτι με τη δικαιολογία ότι χρειάζεται ξεκούραση και φροντίδα.

Στην πραγματικότητα όμως, έχει συνεννοηθεί κρυφά με έναν γιατρό του Κώνστα να εμφανίσει την κατάστασή του πιο σοβαρή απ’ ό,τι είναι, ώστε να κερδίσει χρόνο και έδαφος μέσα στο σπίτι.

Η Θάλεια, πιεσμένη απ’ όλα τα μέτωπα, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον πατέρα Νικόλαο πως ο μυστηριώδης «Στρατής Βιδάλης» δεν υπάρχει, επιβεβαιώνοντας ότι ο Παύλος λέει ψέματα για τον βιασμό της Σοφίας.

Η Ειρήνη μαζί με τη Χριστίνα, από την άλλη, ψάχνουν τον Στέφανο και τον εντοπίζουν στον οίκο ανοχής. Στο Μαύρο Λιθάρι, η Καλλιόπη εξυμνεί τον Παύλο για τη βοήθεια που τους προσέφερε παλαιότερα, και εκφράζει την επιθυμία της να τον καλέσουν για μια επίσκεψη.

Ο Αρχιερατικός Επιτρόπος έρχεται στο ξενοδοχείο και ζητά να δει τη Χλόη. Η ώρα της δικής της ανάκρισης ξεκινά.

