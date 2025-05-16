«Ημέρα Μαγείας Φυτών» στο αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ

Την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, το Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, ανοίγει τις πύλες του στο κοινό, για να γιορτάσει όπως κάθε χρόνο το διεθνή θεσμό «Ημέρα Μαγείας Φυτών». Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης και εντάσσεται στο έργο “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

Ο Διεθνής Θεσμός Fascination of Plants Day, γιορτάζεται ετησίως σε δεκάδες χώρες στον κόσμο, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (European Plant Science Organisation, EPSO) και έχει στόχο να αναδείξει την ευεργετική επίδραση των φυτών κάθε είδους στην ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι εκδηλώσεις έχουν το χαρακτήρα μίας πραγματικής γιορτής για τη φύση και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα τις οικογένειες, με στόχο την υλοποίηση μίας Κυριακάτικης απόδρασης στην πόλη με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Οι δράσεις της εκδήλωσης θα διαρκέσουν από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα (10:00 – 16:00) ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (υπαίθρια εργαστήρια, ενημερωτικές συναντήσεις, επιδείξεις εκθεμάτων, εκθέσεις εικαστικών καθώς επίσης χορωδιακά και μουσικά σύνολα από σχολεία του Ηρακλείου, περιήγηση στους χώρους του Αγροκτήματος, δημιουργικές δραστηριότητες – παιχνίδια για παιδιά κ.ά.).

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, το Τμήμα Γεωπονίας και το Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου το οποίο καταλαμβάνει μία κατάφυτη έκταση πολλών στρεμμάτων αποτελώντας ένα σημαντικό πνεύμονα οξυγόνου και παράλληλα πηγή δροσιάς στην αστική δομή του Ηρακλείου.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν διάφορα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου, σχολεία, δημόσιοι φορείς, δομές και ιδρύματα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί και εταιρείες.

