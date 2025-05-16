Σεισμόπληκτοι Δήμου Μινώα Πεδιάδας: Θέλουν να εξασφαλίσουν την ένταξή τους στο "εξοικονομώ 2025"

Τη διασφάλιση της πρόθεσης στήριξης των σεισμοπλήκτων κατοίκων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα».

Συγκεκριμένα σε σχετική επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025».

Με δεδομένη την επίσημη αναφορά στην πρόσκληση του προγράμματος ότι θα υπάρξει προτεραιότητα και στήριξη των σεισμοπλήκτων κατοίκων του Αρκαλοχωρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής επιθυμούμε να επισημάνουμε εγκαίρως την ανάγκη να διασφαλιστεί στην πράξη αυτή η πρόθεση.

Ωστόσο πληροφορούμαστε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φαίνεται να μην επαρκεί. Επιπλέον δε τα κριτήρια ένταξης αποδείχτηκαν προβληματικά και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σεισμόπληκτης περιοχής μας. Έτσι κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο παράδοξο, πρόσκληση που σχεδιάστηκε με έμφαση τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου να μην καταφέρει να εντάξει τελικά ούτε έναν δικαιούχο από την περιοχή μας.

Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι κάθε αίτηση σεισμοπαθούς θα ενταχθεί, όπως ορίζει η λογική αλλά και το πνεύμα της πρόσκλησης.

Σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι η πολιτεία θα τηρήσει την δέσμευση προς τους πληγέντες κατοίκους του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διάλογο και συνεργασία ώστε να μην αδικηθεί η πλέον δοκιμαζόμενη περιοχή της Κρήτης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

