Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για την Κλάρα από το «Πολύ την Κυριακή»
clock 10:00 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από τον «Εκατομμυριούχο» και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη γνωστή αγελάδα, Κλάρα, που φιλοξενούσε στο πλατό του «Πολύ την Κυριακή» πριν από 20 χρόνια.

«Δοθείσης της ευκαιρίας θα πω ότι από την Κλάραμπελ πήρε το όνομά της και η Κλάρα από το «Πολύ την Κυριακή». Αυτό δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ, γιατί μ’ έχουν ρωτήσει τόσα χρόνια για την Κλάρα», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Να πούμε ότι συγχωρέθηκε η Κλάρα πέρσι, 20 χρόνια ζούσε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ήταν επιθυμία μου να βρεθεί εκεί η Κλάρα μετά τα γυρίσματά μας και να μην καταλήξει κάπου αλλού. Την τελευταία φορά που πήγα να την αποχαιρετήσω, έφτασε να ζυγίζει έναν τόνο, 980 κιλά. «Έφυγε» πλήρης ημερών και ευτυχισμένη», ανέφερε.

