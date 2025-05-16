Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια για 28η φορά (βίντεο)

Το «παιδί-θαύμα» του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο σπουδαίος 17χρονος Λαμίν Γιαμάλ «υπέγραψε» το μεγάλο τρίποντο της Μπαρτσελόνα με 2-0 επί της «άσπονδης» συμπολίτισσάς της Εσπανιόλ στο «RCDE Stadium» και δύο αγωνιστικές πριν απ' το φινάλε της LaLiga, «έστεψε» και μαθηματικά του «μπλαουγκράνα» πρωταθλητές Ισπανίας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 και για 28η φορά στην Ιστορία τους.

Ακριβώς δύο χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα της (2023), ακριβώς στο ίδιο γήπεδο, την ίδια χρονική περίοδο (14 Μαΐου ήταν τότε) και με τον ίδιο αντίπαλο (Εσπανιόλ), η «Μπάρτσα» δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κυνήγησε με τρόπο... κυνικό τους τρεις βαθμούς που θα την έφερνε ξανά στο +7 απ' τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα της χάριζε τον τίτλο.

Μολονότι στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έβγαλαν μεγάλο άγχος και λίγο έλειψε να βρεθούν πίσω στο σκορ απ' τη μεγάλη ευκαιρία του Πουάδο (και την απίθανη επέμβαση του Στσέζνι), ήρθε ο Γιαμάλ για να δώσει στην ομάδα του αυτό που της έλειπε. Στο 56' με μία τρομερή παράλληλα κίνηση από δεξιά προς τα μέσα και με ένα ασύλληπτο πλασέ, έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» κι έκανε το 1-0.

Η αποβολή του Καμπρέρα στο 81' για την Εσπανιόλ (για χτύπημα εκτός φάσης στον Γιαμάλ) ουσιαστικά «καταδίκασε» κάθε πιθανότητα των γηπεδούχων για να διεκδικήσουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας, για να έρθει το δεύτερο γκολ απ' τον Φερμίν Λόπεθ στο 90'+6' για να κάνει το 2-0 και να «τελειώσει» μια και καλή το ματς.

Στο φινάλε απειλήθηκε μία μίνι σύρραξη από τους παίκτες της Εσπανιόλ, που δεν ήθελαν να πανηγυρίσουν τον τίτλο οι «μπλαουγκράνα» μέσα στο «σπίτι» τους. Αμέσως μετά άνοιξαν και τα... ποτιστικά του γηπέδου, για να «διώξουν» τους παίκτες στα αποδυτήρια, αλλά αυτό δεν πτόησε τους ποδοσφαιριστές της «Μπάρτσα» που ολοκλήρωσαν ένα εμφατικό νταμπλ φέτος στην Ισπανία, έχοντας κατακτήσει νωρίτερα και το Super Cup.

Την ίδια ώρα η Αθλέτικ Μπιλμπάο με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα (76' Χουρουθέτα, 89' Βιβιάν) νίκησε με 2-0 τη Χετάφε στη Μαδρίτη, εδραίωσε την παρουσία της στην 4η θέση της βαθμολογίας και πλέον κυνηγάει ακόμη και την 3η, ούσα στο -3 απ' την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Νωρίτερα η Οσασούνα όχι μόνο επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας εύκολα της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0, αλλά πήρε κι ένα... δώρο απ' την Μπέτις, η οποία (αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο), έφυγε με το 2-2 απ' την έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο κι οδηγεί πλέον σε «θρίλερ» τη διεκδίκηση της 8ης θέσης που οδηγεί στο Conference League.

Στο «Estadio El Sadar» της Παμπλόνα, η Οσασούνα ήθελε πάση θυσία τη νίκη απέναντι στην αδιάφορη Ατλέτικο για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες της για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (25' Κατένα, 82' Μπούντιμιρ) πήρε μία υπερπολύτιμη νίκη.

Κι αυτό, διότι την ίδια ώρα στο «De Vallecas» η Μπέτις έφυγε με το βαθμο της ισοπαλίας απέναντι στη Ράγιο κι έδωσε την ευκαιρία στην Οσασούνα να πιάσει τους γηπεδούχους στους 48 βαθμούς. Η Ράγιο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Ντε Φρούτος (37') και Λεζέν (45'+6'), όμως οι Σεβιγιάνοι «επέστρεψαν» στο δεύτερο 45λεπτο και πήραν το βαθμό της ισοπαλίας με τα τέρματα των Ερνάντες (51') και Ίσκο (61' πέναλτι).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:

Βαγιαδολίδ-Τζιρόνα 0-1 (80' Στουάνι)

Σοσιεδάδ-Θέλτα 0-1



(44' Γκονζάλες)







Σεβίλη-Λας Πάλμας 1-0



(52' Πασκουάλ)

Αλαβές-Βαλένθια 1-0



(79' πέν. Χορδάν)

Βιγιαρεάλ-Λεγανές 3-0



(23', 31' Πέρες, 45' Πέπε)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1



(68' Μπαπέ, 90'+5' Ραμόν - 11' Βαλιέντ)

Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0



(25' Κατένα, 82' Μπουντιμιρ)







Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 2-2



(37' Ντε Φρούτος, 45'+6' Λεζέν - 51' Κούτσο Ερνάντες, 61' πέν. Ίσκο)

Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα 0-2



(53' Γιαμάλ, 90'+6' Φερμίν Λόπεθ)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2



(76' Χουρουθέτα, 89' Βιβιάν)





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 85 --Champions League--



Ρεάλ Μαδρίτης 78 --Champions League--



Ατλέτικο Μαδρίτης 70 --Champions League--



Αθλέτικ Μπιλμπάο 67



Βιγιαρεάλ 64



Μπέτις 59



Θέλτα 52



Ράγιο Βαγεκάνο 48



Οσασούνα 48



Μαγιόρκα 47



Βαλένθια 45



Σοσιεδάδ 43



Τζιρόνα 41



Σεβίλη 41



Χετάφε 39



Εσπανιόλ 39



Αλαβές 38



Λεγανές 34



Λας Πάλμας 32



Βαγιαδολίδ 16 --Υποβιβασμός--