ΕΣΥ: Σε ποια νοσοκομεία διορίζονται 500 τραυματιοφορείς

Τη λίστα με τα νοσοκομεία, στα οποία διορίζονται 500 τραυματιοφορείς δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στο «Χ» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η λίστα περιλαμβάνει την κατανομή των τραυματιοφορέων για κάθε νοσοκομείο, με τον υπουργό Υγείας να σημειώνει ότι «232 διορίζονται στα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών και άλλοι 268 στα Νοσοκομεία γενικά».

Στόχος των διορισμών, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, είναι «η μείωση της ταλαιπωρίας στις εφημερίες».

Στο πίνακα βλέπετε, ανά νοσοκομείο, τους επιπλέον τραυματιοφορείς που διορίζουμε με την ⁦@nkerameus⁩ και την ⁦@dypa_official⁩ για την μείωση της ταλαιπωρίας σας στις εφημερίες! 232 διορίζονται στα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών και άλλοι 268 στα Νοσοκομεία γενικά. pic.twitter.com/yllozQEeln — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 16, 2025

Με αφορμή και την έναρξη του προγράμματος ιχνηλάτησης των ασθενών στις εφημερίες με «βραχιολάκι» που εφαρμόστηκε χθες για πρώτη φορά στον «Ευαγγελισμό», ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε και τα 13 νοσοκομεία στα οποία θα εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα έως τις 15 Ιουλίου.

Αυτά είναι τα 14 νοσοκομεία που μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουν το ηλεκτρονικό το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών:



Ευαγγελισμός



Λαϊκό



Γεννηματάς



ΚΑΤ



Σισμανόγλειο



Αμαλία Φλέμινγκ



Άγιος Σάββας



Άγιοι Ανάργυροι



Ρίο



Γιάννενα



Κάρπαθος



Παίδων Πεντέλης



Παίδων Αγία Σοφία



Παίδων Αγλαΐα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 16, 2025

