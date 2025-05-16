Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των τελικών της Basket league

Στις 30 Μαΐου, πέντε ημέρες μετά τον τελικό της Euroleague (25/5), θα ξεκινήσουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Το Game 2 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την 1η Ιουνίου και το Game 3 έχει οριστεί στις 4 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με τους Πράσινους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/5 – 21:00



Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1/6 – 21:00



Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4/6 – 21:00



Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/6 – 21:00* (Αν χρειαστεί)



Game 5: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 9/6 – 21:00*

