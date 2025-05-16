ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 11:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των τελικών της Basket league
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
clock 09:59 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στις 30 Μαΐου, πέντε ημέρες μετά τον τελικό της Euroleague (25/5), θα ξεκινήσουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Το Game 2 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την 1η Ιουνίου και το Game 3 έχει οριστεί στις 4 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με τους Πράσινους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/5 – 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1/6 – 21:00

Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4/6 – 21:00

Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/6 – 21:00* (Αν χρειαστεί)

Game 5: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 9/6 – 21:00*

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπάσκετ: «Έφυγε» για τους τελικούς ο Ολυμπιακός

Μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους τελικούς - Έκανε το 1-1 στο Λίντο το Ρέθυμνο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Basket League Ολυμπιακός Παναθηναικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis