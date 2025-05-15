Μπάσκετ: «Έφυγε» για τους τελικούς ο Ολυμπιακός

Με... ξεσπάσματα, όποτε αισθανόταν την... ανάσα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη σειρά με την Ένωση (2-0) στα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου τον περίμενε από εχθές ο Παναθηναϊκός (θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, 30/5 το Game 1). Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 90-64 των «κιτρινόμαυρων» στη SUNEL Arena και απερίσπαστοι πλέον ετοιμάζουν... βαλίτσες για το Άμπου Ντάμπι και το φάιναλ φορ της Euroleague, όπου στον ημιτελικό (23/5) θα παλέψουν με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη για την πρόκριση στη μάχη του ευρωπαϊκού τίτλου. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών για τις θέσεις 3-4.

Η δυναμική εκκίνηση του Ολυμπιακού, απόρροια των επιθετικών... ορέξεων του Βεζένκοβ (σημείωσε 15 πόντους στην πρώτη περίοδο), επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να οικοδομήσουν μία διαφορά 8 πόντων (19-27 στο 10΄), που ήταν αρκετοί για να αντέξουν στην αντεπίθεση της ΑΕΚ μέχρι το ημίχρονο, όταν πάτησε στην αγωνιστική... αστάθεια των Πειραιωτών και με επιμέρους σκορ 20-15 πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -3 (39-42 στο 20΄).

Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε και πάλι την άμυνα του και κρατώντας την ΑΕΚ στους 11 πόντους σε αυτό το διάστημα, κατάφερε να ξεφύγει με +13 (50-63 στο 30΄), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, ειδικά από τη στιγμή που η Ένωση έδειχνε να έχει μείνει από δυνάμεις.

Κορυφαίος των Πειραιωτών, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Εβάν Φουρνιέ, Κώστα Παπανικολάου (για λόγους ξεκούρασης) και δεν έδωσαν χρόνο συμμετοχής στον Τόμας Ουόκαπ, ο Σάσα Βεζένκοβ με 18 πόντους (11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ενώ 16 πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς, 11 ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και 10 ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Από την Ένωση, που έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (29 έναντι 47) και υστέρησε στην ευστοχία από τα 6,75 (27%), πάλεψε ο Χαντερ Χεϊλ με 14 πόντους. Δεν αγωνίστηκαν οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Σι Τζέι Μπράις και Ζώης Καράμπελας.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 39-42, 50-63, 64-90



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Θεονάς, Μαρινάκης







ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Χαμπ 11 (1), Νετζήπογλου 8 (1), Γκόλντεν 6, Τάκερ 11 (1), Σκορδίλης, Φλιώνης 3 (1), Κουζέλογλου 4, Χέιλ 14 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μήτρου-Λονγκ 10, Φαλ 9, Βεζένκοβ 18 (3), Ντόρσεϊ, Πίτερς 16 (3), Λαρεντζάκης 11 (3), Λι 9 (1), Μπουρνελές, Σπάρταλης 2, Μιλουτίνοβ 7, ΜακΚίσικ 8 (2).