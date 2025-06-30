Μητέρες στο Ιράν σηκώνουν στα χέρια τα παιδιά τους για να τα προσφέρουν ως μάρτυρες (βίντεο)

Την τελετή που διεξάγεται στην Τεχεράνη κάθε πρώτη Παρασκευή στο ισλαμικό ημερολόγιο κατά την οποία μητέρες σηκώνουν στα χέρια τα μικρά παιδιά τους προσφέροντας τα ως μάρτυρες για το Ιράν κατέγραψε ρεπορτάζ του CNN.

Πρόκειται για μια τελετή που ξεκίνησε μετά την ιστορική μάχη στην Καρμπάλα όταν τότε ο Ιμάμης Χουσεΐν σήκωσε στα χέρια το δικό του παιδί ζητώντας από τους εχθρούς που πολιορκούσαν την πόλη, να του δώσουν νερό. Αντί γι' αυτό, όμως, οι πολιορκητές σκότωσαν το παιδί του Ιμάμη Χουσεΐν.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο ηρωικό στο Ιράν από το να πεθάνει κανείς ως μάρτυρας» σημειώνει ο ρεπόρτερ του CNN σημειώνοντας ότι αυτό έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά τον πρόσφατο πόλεμο των 12 ημερών και τον βομβαρδισμό ιρανικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

«Θέλουμε να τους δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε τίποτα και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το κράτος μας μέχρι αυτοί να καταστραφούν» λέει μια Ιρανή κρατώντας στην αγκαλιά το παιδί της. «Για εμάς ο Ιμάμης Χουσεΐν είναι τα πάντα και θα πρέπει να θυσιάσουμε τις ζωές μας γι' αυτόν» προσθέτει.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο οι συγκεντρωμένες γυναίκες φώναζαν «θάνατος στις ΗΠΑ, θάνατος στο Ισραήλ» κατά τη διάρκεια της τελετής ενώ προβάλλονταν εικόνες από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηρακλειώτες δήλωναν ψεύτικους ελαιώνες και έπαιρναν επιδοτήσεις

Εύβοια: Αυτός είναι ο αστυνομικός που έσωσε μητέρα και κόρη που παρασύρθηκαν με στρώμα θαλάσσης

Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ