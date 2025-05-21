Μαφιόζικη δολοφονία στη Μαδρίτη: Πρώην ουκρανός αξιωματούχος εκτελέστηκε μπροστά σε σχολείο

Μια εν ψυχρώ εκτέλεση με κινηματογραφικά χαρακτηριστικά συγκλονίζει τη Μαδρίτη.

Ο πρώην ουκρανός πολιτικός Αντρίι Πορτνόφ έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυρών, μπροστά από το αμερικανικό Σχολείο στην Ποσουέλο ντε Αλαρκόν, προάστιο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την el pais, ο 52χρονος δέχθηκε τουλάχιστον πέντε σφαίρες μπροστά στην είσοδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως από το σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Το σενάριο που εξετάζεται σοβαρότερα από τις αρχές είναι εκείνο της στοχευμένης εκτέλεσης, πιθανότατα στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, χωρίς να αποκλείονται άλλες εκδοχές.

Η επίθεση έγινε έξω από χώρο όπου συγκεντρώνονται καθημερινά οικογένειες και παιδιά, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας και της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης επιβεβαίωσαν πως όλα δείχνουν έναν καλά σχεδιασμένο και επαγγελματικό χτύπημα. Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών για να εντοπίσουν τους δράστες.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón.







Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

Ο Αντρίι Πορτνόφ υπήρξε γνωστή πολιτική φιγούρα στην Ουκρανία, με παρελθόν που είχε προκαλέσει συζητήσεις.

