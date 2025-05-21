ΔΕΥ.01 Ιου 2026 15:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Μαφιόζικη δολοφονία στη Μαδρίτη: Πρώην ουκρανός αξιωματούχος εκτελέστηκε μπροστά σε σχολείο
Μαδρίτη
clock 14:37 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια εν ψυχρώ εκτέλεση με κινηματογραφικά χαρακτηριστικά συγκλονίζει τη Μαδρίτη.

Ο πρώην ουκρανός πολιτικός Αντρίι Πορτνόφ έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυρών, μπροστά από το αμερικανικό Σχολείο στην Ποσουέλο ντε Αλαρκόν, προάστιο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την el pais, ο 52χρονος δέχθηκε τουλάχιστον πέντε σφαίρες μπροστά στην είσοδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως από το σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Το σενάριο που εξετάζεται σοβαρότερα από τις αρχές είναι εκείνο της στοχευμένης εκτέλεσης, πιθανότατα στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, χωρίς να αποκλείονται άλλες εκδοχές.

Η επίθεση έγινε έξω από χώρο όπου συγκεντρώνονται καθημερινά οικογένειες και παιδιά, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας και της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης επιβεβαίωσαν πως όλα δείχνουν έναν καλά σχεδιασμένο και επαγγελματικό χτύπημα. Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών για να εντοπίσουν τους δράστες.

Ο Αντρίι Πορτνόφ υπήρξε γνωστή πολιτική φιγούρα στην Ουκρανία, με παρελθόν που είχε προκαλέσει συζητήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Παραδόθηκε ο σύντροφος της μητέρας που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαδρίτη μαφιόζικη εκτέλεση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis