Κιμ Γιονγκ Ουν: Επιθεωρεί νέο πυρηνικό εργοστάσιο -Σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής όπλων

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε την Τετάρτη ένα νέο εργοστάσιο που παράγει πυρηνικό υλικό κατάλληλο για όπλα και δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να «ενισχύσει τις πυρηνικές δυνάμεις του κράτους μας με εκθετικό ρυθμό», σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα του έχει υπερδιπλασιάσει την ικανότητά της να παράγει πυρηνικό υλικό κατάλληλο για όπλα τα τελευταία πέντε χρόνια και ότι το νέο εργοστάσιο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αποτροπής πυρηνικού πολέμου, σημειώνει το ρεπορτάζ του Κεντρικού Πρακτορείου Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Ο Κιμ ξεκίνησε την προσπάθεια για περισσότερα πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο ενός πενταετούς σχεδίου που εφαρμόστηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών για την αποπυρηνικοποίηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων τριών συναντήσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει ήδη αρκετό πυρηνικό υλικό για έως και 90 πυρηνικές κεφαλές και πιστεύεται ότι έχει συναρμολογήσει περίπου 50, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου από τον Μάρτιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε τον Μάρτιο ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει τουλάχιστον δύο ενεργά εργοστάσια εμπλουτισμού πυρηνικού ούρου, ένα στο Γιονγκμπιόν και ένα άλλο στο Κανγκσόν.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατασκευή ενός νέου κτιρίου στο Γιονγκμπιόν «το οποίο έχει διαστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας και της ψυκτικής ικανότητας, παρόμοιες με τη μονάδα εμπλουτισμού του Κανγκσόν».

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