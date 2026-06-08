Ισραήλ: Ένας νεκρός από πυρά - Ο δράστης σκοτώθηκε από την αστυνομία

Ένας έφεδρος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο κέντρο του Ισραήλ όπου σημειώθηκαν επεισόδια με πυροβολισμούς, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την αστυνομία, η οποία σκότωσε τον δράστη των πυροβολισμών, έναν Άραβα Ισραηλινό, και συνέλαβε έναν συνεργό.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε πως επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς στο Κοχάβ Γιαΐρ, το Τζουρ Γιτζχάκ και το Τζουρ Νατάν, τρεις ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η MDA ανακοίνωσε πως ένας άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρες και πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται, δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός ανακοίνωσε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε είναι ο Χαΐμ Καλομίτι, 55 ετών και καταγόμενος από το Τζουρ Νατάν, μέλος μιας μονάδας εφέδρων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια μικρών οικισμών.

Ο δράστης ήταν ηλικίας περίπου 20 ετών και σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Αφού είχε στείλει πολλούς αστυνομικούς σ’ ένα πρατήριο καυσίμων του Κοχάβ Γιαΐρ όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί, η αστυνομία εντόπισε ένα όχημα που φέρεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αργότερα συνέλαβε έναν συνεργό, ο οποίος δεν κατονομάζεται και στη διάρκεια της σύλληψής του «αποπειράθηκε να επιτεθεί στους αστυνομικούς με μια γυάλινη φιάλη, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ποινή του θανάτου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τζουρ Γιτζχάκ, ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάνι Λεβί δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας Άραβας Ισραηλινός γνωστός στις υπηρεσίες της αστυνομίας και καταγόμενος από την πόλη Ταγίμπ, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από εκεί.

«Αν είχε συλληφθεί, θα ζητούσα να εκτελεστεί», δήλωσε μιλώντας δίπλα στον αρχηγό της αστυνομίας ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο νόμος για την ποινή του θανάτου που υιοθετήθηκε το Μάρτιο και είναι κομμένος και ραμμένος για να ισχύει μόνο για Παλαιστινίους που κρίνονται ένοχοι για φονικές αντιισραηλινές επιθέσεις, «ισχύει επίσης για τους Άραβες Ισραηλινούς».

Μετά την υιοθέτηση του εν λόγω νόμου, μια ένωση υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι Άραβες Ισραηλινοί είναι Παλαιστίνιοι που έμειναν στη γη τους μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του πληθυσμού.

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