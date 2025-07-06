Ισπανία: Νέο σκάνδαλο πλήττει το κυβερνών κόμμα του Σάντσεθ – Τον πιέζουν για πρόωρες εκλογές

Την παραίτησή του υπέβαλε στενός συνεργάτης του Πέδρο Σάντσεθ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση φέρνοντας σε δυσχερή θέση τους κυβερνώντες Σοσιαλιστές (PSOE) του Ισπανού πρωθυπουργού.

Το βράδυ της Παρασκευής η αριστερή ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα elDiario.es δημοσίευσε καταγγελίες από διάφορες εργαζόμενες στο PSOE, οι οποίες δήλωσαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Φρανθίσκο Θαλαθάρ, ο οποίος επέβλεπε τον θεσμικό συντονισμό στο πρωθυπουργικό μέγαρο Moncloa.

Οι κατηγορίες ώθησαν τον συνεργάτη του Σάντσεθ να ανακοινώσει χθες Σάββατο ότι παραιτείται από τη θέση αυτή και από τον νέο του ρόλο ως αναπληρωτής στην οργανωτική γραμματεία του PSOE. Ο ίδιος δήλωσε στο elDiario ότι δεν θυμάται καμία ακατάλληλη αλληλεπίδρασή του με τις καταγγέλλουσες. «Έχω βασανίσει το μυαλό μου και μου φαίνεται απίστευτο», είπε. «Αναρωτιέμαι συνεχώς αν τα έχω κάνει θάλασσα και έχω πει κάτι ακατάλληλο σε συνάδελφο, και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βρω [ένα παράδειγμα]».

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δήλωσε ότι θα ξεκινήσει αμέσως έρευνα, αλλά δήλωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες.

Σάντσεθ: «Δεν παραιτούμαι»

Ο Σάντσεθ, που δέχεται αυξανόμενη πίεση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, είπε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

«Ο καπετάνιος δεν αποποιείται των ευθυνών του όταν πιάνει φουρτούνα. Μένει στη θέση του για να την αντιμετωπίσει και να οδηγήσει το πλοίο στο λιμάνι», ανέφερε.

Η παραίτηση του Θαλαθάρ, ωστόσο, αποτελεί νέο πλήγμα για τον Σάντσεθ.

Τη Δευτέρα, ο Σάντος Θερντάν - ο οποίος διετέλεσε οργανωτικός γραμματέας του PSOE και ήταν το δεξί χέρι του Σάντσεθ - προφυλακίστηκε αφού ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου βρήκε «αδιάσειστα στοιχεία» για την πιθανή εμπλοκή του σε λήψη μιζών σε δημόσιες συμβάσεις κατασκευών.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού η μονάδα καταπολέμησης της διαφθοράς της Guardia Civil παρέδωσε στο δικαστήριο υλικό που υποδηλώνει ότι ο Θερντάν είχε συζητήσει τη λήψη μιζών με τον πρώην υπουργό Μεταφορών του PSOE, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, και έναν από τους βοηθούς του υπουργού, τον Κόλντο Γκαρσία. Οι Άμπαλος και Γκαρσία βρίσκονται επίσης υπό έρευνα και αρνήθηκαν ότι διέπραξαν αδίκημα. Ο Θερντάν, ο οποίος παραιτήθηκε από τον κομματικό του ρόλο και παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα λίγο μετά την είδηση, έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά του.

Πιέσεις από το Λαϊκό Κόμμα, αλλά και μερίδα των Σοσιαλιστών για νέες εκλογές

Στο μεταξύ εκκρεμούν έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται η σύζυγος και ο αδελφός του Σάντσεθ, που έγινε πρωθυπουργός το 2018, αφού χρησιμοποίησε πρόταση μομφής για να ρίξει με κατηγορίες διαφθοράς την κυβέρνηση του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP).

Το PP δήλωσε ότι οι τελευταίες καταγγελίες εις βάρος του συνεργάτη του Σάντσεθ αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της κακής κρίσης του πρωθυπουργού και της ακαταλληλότητάς του να ηγηθεί της χώρας.

«Δεν έχει καμία αξιοπιστία και η υποτιθέμενη μάχη του κατά της διαφθοράς και του σεξισμού είναι απλή προσποίηση», ανέφεραν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης το Σάββατο. «Ο Σάντσεθ είναι τόσο καλός στο να είναι πρωθυπουργός όσο και στο να εντοπίζει ταλέντα. Είτε δεν υπάρχουν πολλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι στο κόμμα του είτε δεν είναι πολύ καλός στο να επιλέγει ανθρώπους που αξίζουν να βρίσκονται στην ισπανική πολιτική».

Την ίδια ώρα πληθαίνουν και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα οι φωνές εκείνων που ζητούν νέες εκλογές. Ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιτζ, πρόεδρος του PSOE στην περιοχή Καστίγια-Λα Μάντσα, δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να αφήσουμε το κοινοβούλιο και τον λαό να εκφράσουν την άποψή τους». Σύμφωνα με το elDiario, ο Γκαρθία-Πέιτζ ζήτησε στη χθεσινή συνεδρίαση του κόμματος από τον Σάντσεθ να εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής ψήφου εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο. «Δεν ξέρω αν θα την κερδίσουμε», είπε. «Αλλά αν δεν το κάνουμε, τότε μην αποκλείετε την πιθανότητα προκήρυξης εκλογών».

