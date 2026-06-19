Ιράν: Σάλος με την καταδίκη τραγουδίστριας σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταδίκη της Ιρανής τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και οκτώ συνεργατών της σε 74 μαστιγώματα. Η υπόθεση συνδέεται με συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube, όπου η 29χρονη καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ιρανικών αρχών.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ δεν περιορίστηκε στη μαστίγωση. Στην Αχμαντί και στα μέλη της μουσικής και παραγωγικής της ομάδας επιβλήθηκαν επίσης διετής απαγόρευση εξόδου από το Ιράν και διετής απαγόρευση καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στους εμπλεκόμενους αφορούσαν προσβολή της δημόσιας αιδούς, αλλά και παραγωγή και δημοσίευση «ανήθικου και χυδαίου περιεχομένου» στο διαδίκτυο. Η υπόθεση ξεκίνησε από συναυλία του Δεκεμβρίου του 2024, η οποία προβλήθηκε ζωντανά μέσα από το προσωπικό κανάλι της Αχμαντί στο YouTube.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας»), χωρίς να φορά χιτζάμπ. Το βίντεο διαδόθηκε με μεγάλη ταχύτητα, έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, πριν ακολουθήσουν συλλήψεις της ίδιας και μουσικών της ομάδας της.

Αν και η Αχμαντί και ορισμένοι συνεργάτες της αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε και οδήγησε στην επιβολή των ποινών. Η Μπαχάρ Γκαντεχαρί, από το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, χαρακτήρισε την απόφαση «ακόμη μία απόδειξη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει αμετάβλητη».

«Η τιμωρία της Παραστού Αχμαντί με 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει το καθεστώς και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», δήλωσε.

Ο δικηγόρος Μοΐν Χαζαελί υποστήριξε ότι η απόφαση δεν στηρίζεται στο ιρανικό ποινικό δίκαιο, ενώ σημείωσε πως ούτε το τραγούδι ούτε η παραγωγή μουσικών έργων από γυναίκες αποτελούν αδικήματα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η μαστίγωση αντιμετωπίζεται διεθνώς ως μορφή βασανιστηρίου και απάνθρωπης μεταχείρισης, με την υπόθεση να προκαλεί αντιδράσεις στο Ιράν και στη διασπορά για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταστολής.

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