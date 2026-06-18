Τιμές καυσίμων: Πόσο θα κοστίσει η βενζίνη το φετινό καλοκαίρι

Με καθυστέρηση τριών ή τεσσάρων ημερών περνά η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των καυσίμων στη λιανική αγορά σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σήμερα Πέμπτη (18/06) η τιμή της βενζίνης είναι κάτω από τα δύο ευρώ και συγκεκριμένα 1,98 και του πετρελαίου 1,71.

Οι πρατηριούχοι προβλέπουν σταδιακή αποκλιμάκωση και ότι οι τιμές της αμόλυβδης το καλοκαίρι θα κινηθούν ανάμεσα στο 1,80 και 1,90 το λίτρο.







Οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς θα πέφτουνε, ωστόσο κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι θα μιλήσουμε για το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.









Συγκεκριμένα, όταν απελευθερωθούν τα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ θα φέρουν εμπορεύματα και όταν φτάσουν στα λιμάνια θα πρέπει με φορτηγά ή με το τρένο να μετακινηθούν στους προορισμούς τους για να διοχετευτούν στην αγορά.







Σε αυτή την περίπτωση τα μεταφορικά μέσα θα χρειαστούν καύσιμα και εκεί θα αρχίσουμε να μιλάμε για το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Γι' αυτό οι τιμές των καυσίμων δεν θα επανέλθουν πολύ γρήγορα στην πρότερα κατάσταση πριν από τον πόλεμο. Αυτός είναι ο λόγος που θα βλέπουν οι καταναλωτές την βενζίνη όλο το καλοκαίρι πάνω από το 1,80.

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