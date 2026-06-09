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ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Χορμοζγκάν
ΣΕΙΣΜΟΣ
clock 10:34 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην περιοχή Σαργκάζ, στη νότια ιρανική επαρχία Χορμοζγκάν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 22 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς η επαρχία Χορμοζγκάν θεωρείται μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του Ιράν.

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