ΗΠΑ: Έβαζε χλωρίνη στον καφέ του άνδρα της επί μήνες

Μια γυναίκα δηλητηρίαζε τον καφέ του εν διαστάσει συζύγου της, υπαλλήλου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ με χλωρίνη επί μήνες, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η Μέλοντι Τζόνσον συνελήφθη στις 18 Ιουλίου, όταν ο σύζυγός της έδειξε βίντεο στην αστυνομία που φέρεται να την δείχνει να ρίχνει το καθαριστικό προϊόν στη μηχανή του καφέ.

Ο σύζυγος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, παρατήρησε για πρώτη φορά ότι ο καφές του είχε περίεργη γεύση στα τέλη Μαρτίου, ενώ βρισκόταν στη Γερμανία.

Η Τζόνσον, 39 ετών, και ο σύζυγός της ήταν στη διαδικασία του διαζυγίου, αλλά εξακολουθούσαν να ζουν μαζί με το παιδί τους στο ίδιο σπίτι.

Ο σύζυγος συνέχισε να πίνει το περίεργης γεύσης ρόφημα δύο ή τρεις εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσει ταινίες χημικού ελέγχου για να ελέγξει το νερό στη βρύση του, το οποίο βγήκε φυσιολογικό.

Όταν εξέτασε το νερό στην καφετιέρα του έδειξε «ψηλά επίπεδα χλωρίου», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Τον Μάιο, ο σύζυγος τοποθέτησε μια κάμερα στο σπίτι, η οποία έδειξε την Τζόνσον «να ρίχνει κάτι στην καφετιέρα του».

Προσποιήθηκε ότι έπινε τον καφέ μέχρι που η οικογένεια επέστρεψε στην Αμερική στις 28 Ιουνίου, επειδή δεν ήθελε να καταθέσει μήνυση στη Γερμανία, αναφέρει το NBC News. Ενώ έμενε προσωρινά σε ένα ξενοδοχείο σε αεροπορική βάση της Αριζόνα, ο σύζυγος στις 5 Ιουλίου τοποθέτησε μια άλλη κάμερα όπου στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται «να πηγαίνει στην καφετιέρα του και να ρίχνει κάτι στο δοχείο νερού».

Ο σύζυγος υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία την επόμενη ημέρα, αλλά οι αστυνομικοί του είπαν ότι δεν ήταν σαφές τι έριχνε η Τζόνσον στην καφετιέρα του. Όταν η οικογένεια μετακόμισε σε μόνιμη κατοικία στις 7 Ιουλίου, έστησε περισσότερες κάμερες που έμοιαζαν με συναγερμούς πυρκαγιάς.

Ένα τοποθετήθηκε στο πλυντήριο όπου φυλάσσεται η χλωρίνη, ένα άλλο ακριβώς πάνω από την καφετιέρα και ένα τρίτο τοποθετήθηκε για να δείχνει τις κινήσεις μεταξύ αυτών των δύο χώρων.

