Θεσσαλονίκη: Απολογούνται άλλα 14 μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης - Ανάμεσά τους ηγετικά στελέχη

Απολογούνται σήμερα οι άλλοι 14 συλληφθέντες, που φέρονται ως μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ τους και φερόμενα ηγετικά στελέχη τα οποία είτε στρατολογούσαν νέους στην οργάνωση, είτε συντόνιζαν τις «δράσεις» τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο, απολογήθηκαν άλλοι 14 κατηγορούμενοι -13 εκ των οποίων ανήλικοι- και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα κατά περίπτωση.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος τους κατά περίπτωση, για συνολικά 13 πράξεις 2 κακουργήματα και 11 πλημμελήματα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικής εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί νόμων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

Η δράση της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης

Οι παραπάνω συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία , οι εμπλεκόμενοι είναι 15 ενήλικες και 13 ανήλικοι, όλοι μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, μιας οργάνωσης με έντονη και πολυεπίπεδη εγκληματική δράση.

Η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της το 2019, να ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της κατά την περίοδο της πανδημίας και να ανασυστάθηκε το 2024. Από τότε, μέλη της συμμετείχαν σε ληστείες, κλοπές, ξυλοδαρμούς, ρατσιστικές επιθέσεις, επεισόδια με τα ΜΑΤ και αναγραφή συνθημάτων που υποκινούσαν σε βία.

