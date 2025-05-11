Φραγμό σε «νέο Κασσελάκη» βάζει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ

Τροποποιήσεις στο καταστατικό που θα απαγορεύουν στους λεγόμενους «ουρανοκατέβατους» υποψήφιους να διεκδικούν την ηγεσία του κόμματος αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φανερή στόχευση να αποτραπεί δια παντός το ενδεχόμενο εκλογής ενός «νέου Κασσελάκη» στον προεδρικό θώκο.

Το σχέδιο του καταστατικού που θα τεθεί σήμερα σε ψηφοφορία ενώπιον των μελών της Κεντρικής Επιτροπής σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας προβλέπει ότι στο εξής θα μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για την προεδρία μόνο πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει μια πλήρη θητεία στην ΚΕ ή είναι μέλη του κόμματος τουλάχιστον επί πέντε συνεχή χρόνια.

Περαιτέρω, πέραν της υποχρέωσης συγκέντρωσης ικανού αριθμού υπογραφών, (10% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ή 5.000 μελών του κόμματος) το νέο καταστατικό θα υποχρεώνει τους υποψήφιους να καταθέτουν και το Πόθεν Έσχες τους το οποίο θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του κόμματος στο πλαίσιο μιας ακόμη ρύθμισης που προέκυψε από την εμπειρία της εποχής Κασσελάκη.

Εκτός από τους «ουρανοκατέβατους» υποψήφιους προέδρους το νέο καταστατικό θα λέει όχι και σε «περαστικούς» ψηφοφόρους.

Ειδικότερα προτείνονται ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι ο πρόεδρος θα εκλέγεται από την πραγματική βάση του κόμματος και όχι από πρόσωπα που θα συμμετέχουν την τελευταία στιγμή, με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή δύο ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο κατάλογος των μελών που θα μπορούν να συμμετέχουν στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου θα ολοκληρώνεται τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία του πρώτου γύρου της εκλογικής διαδικασίας.

