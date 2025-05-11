Εκλογές στην Αλβανία: Μετωπική Ράμα - Μπερίσα στη σκιά της ελληνικής μειονότητας και της Τουρκίας

Με αδιαμφισβήτητο φαβορί τον Εντι Ράμα η Αλβανία προσέρχεται σήμερα στις κάλπες με τον νυν πρωθυπουργό να έχει να αντιμετωπίσει τον 81χρονο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος δύσκολα θα εξασφαλίσει την πρωτιά, πολύ περισσότερο της αυτοδυναμία.

Ο Μπερίσα είχε να αντιμετωπίσει και τα μικρότερα κόμματα που αποσπάστηκαν από τη δεξιά παράταξή του, τα οποία χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας περιόρισαν ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στείλει τον δικό του εκλογικό σύμβουλο να βοηθήσει τον Μπερίσα απέναντι στον Ράμα.

Ο Μπερίσα κατηγορεί τον Ράμα ότι έχει καταστήσει την Αλβανία προτεκτοράτο της Τουρκίας και πως ο ίδιος καθοδηγείται από τον Ερντογάν, με τον οποίο άλλωστε έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Επικρίνει επίσης τον Αλβανό πρωθυπουργό για τη συμπεριφορά του απέναντι στην ελληνική μειονότητα, καθώς και για την ακύρωση της Συμφωνίας για την ΑΟΖ που είχε υπογραφεί επί κυβέρνησης Καραμανλή και πρωθυπουργίας Μπερίσα.

Την οποία συμφωνία είχε καταγγείλει ο Ράμα, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο αλβανικό συνταγματικό δικαστήριο κατόπιν καθοδήγησης και της Τουρκίας, για να μην υπάρχει προηγούμενο κανονικής οριοθέτηση στην περιοχή. Ο Μπερίσα έχει δεσμευθεί να την επαναφέρει αν εκλεγεί και να τη θέσει σε ισχύ.

Η προεκλογικη περίοδος δεν κινήθηκε από φαινόμενα βίας, όπως άλλες φορές αν και οι μέθοδοι εξαγοράς και ο εκφοβισμός των αντιπάλων ήταν σύνηθες στο παρελθόν, όπως άλλωστε έχει καταγράψει στις εκθέσεις προόδου και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και για να λέμε όλη την αλήθεια, οι Βρυξέλλες έχουν δείξει ανοχή απέναντι στον Ράμα για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα του. Όμως κατά κοινή ομολογία ουδείς θέλει να αφήσει την Αλβανία να εξελιχθεί σε «μαύρη τρύπα» στη νευραλγική περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, πολύ περισσότερο καθώς η χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι έως το 2027 η Αλβανία θα έχει ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ενώ η αλήθεια βεβαίως είναι ότι η Αλβανία δεν έχει κλείσει κανένα από τα 15 κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που έχουν ανοίξει.

Η ελληνική μειονότητα, διχασμένη και πληγωμένη έχει να αντιμετωπίσει και εκείνη τις δικές της αγωνίες και τα δικά της προβλήματα και να δώσει τη μάχη για την πολιτική εκπροσώπησή της.

Το ΚΕΑΔ κατεβαίνει στις εκλογές συνεργαζόμενο για μία ακόμη φορά με το Δημοκρατικό Κόμμα, και με το σύστημα της κλειστής λίστας θα επανεκλέξει τον πρόεδρό του, Βαγγέλη Ντούλε στη Βουλή, όχι σε μειονοτική περιοχή, αλλά στην περιφέρεια των Τιράνων.

Στη Χειμάρρα, ο Γκίγκουρας, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό του Φρέντυ Μπελέρη διεκδίκησε χωρίς επιτυχία τον Δήμο Χειμάρρας, είναι και πάλι υποψήφιος με το ΚΕΑΔ, με μικρές πιθανότητες εκλογής. Αλλά και στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων, η μειονοτική παρουσία είναι ισχνή, με πιο ισχυρή αυτή του Λάγιου στην περιφέρεια Αυλώνας με το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα παρακολουθεί διακρτικά τις πολιτικές εξελίξεις στην Αλβανία, καθώς δεν θα ήθελε οποιαδήποτε κίνηση να ερμηνευτεί ως παρέμβαση στην προεκλογική διαδικασία, δίνοντας αφορμή για νέες εντάσεις και επαναφορά των φαινομένων του παρελθόντος, όπου ο ανθελληνισμός γινόταν εργαλείο της προεκλογικής καμπάνιας των κομμάτων.

Οι διπλωματικές σχέσεις άλλωστε με την υπόθεση Μπελέρη έχουν τραυματιστεί και είναι μεγάλο ερώτημα αν η επανεκλογή Ράμα θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση του διαλόγου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παπάς Λέων ΙΔ': ''Ακολουθούμε τα χνάρια του Φραγκίσκου''

ΗΠΑ - EE: Συμφώνησαν να επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, εάν δεν τηρηθεί εκεχειρία

Γάζα: Νέο βίντεο από τη Χαμάς με δύο Ισραηλινούς ομήρους