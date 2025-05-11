Παγωτό από... χρυσάφι: «Καλπάζει» η τιμή του αγαπημένου καλοκαιρινού γλυκού -Στα 21 ευρώ το κιλό!

Οι καταναλωτές βλέπουν την αγαπημένη λιχουδιά του καλοκαιριού, το παγωτό, ακριβότερη φέτος κατά 10%

Έτσι, σήμερα η τιμή του παγωτού κυμαίνεται στα ζαχαροπλαστεία στα 6-19€/κιλό, στα σούπερ μάρκετ 16,5-18,6€/κιλό και στα περίπτερα είναι στα 14-21€/κιλό.

Με τις τιμές στα ύψη οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα και βαφτίζουν ως πολυτέλεια κάτι που παλιότερα αποτελούσε καθημερινή απόλαυση, όπως το παγωτό.

Ανοδικό ράλι στις τιμές των γλυκών

Με αφετηρία τη διεθνή αύξηση της τιμής του κακάο, τα παγωτά και τα γλυκά ανατιμώνται διαρκώς τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές σε γλυκά και παγωτά αυξήθηκαν:

-Ιανουάριος 2025: 3,9%

-Φεβρουάριος 2025: 3,8%

-Μάρτιος 2025: 6%

-Απρίλιος: 2025: 5,8%

Το διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και η μειωμένη αγοραστική κίνηση έχει οδηγήσει, πάντως, σε απόγνωση τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής.

