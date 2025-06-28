Ηνωμένο Βασίλειο: Καθαγιασμός του Ιερού Ναού του Αγίου Σωφρονίου στο Έσσεξ (φωτογραφίες)

Με αισθήματα βαθύτατης ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας ανακοινώνει τον καθαγιασμό του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Σωφρονίου του Αθωνίτου στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, τέλεσε την ιερά ακολουθία των εγκαινίων και προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Η ΑΘΠ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρέστη συμπροσευχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια στο Ιερό Βήμα,

προσδίδοντας την ευλογία και την πατρική του στήριξη σε αυτήν την ιστορική περίσταση για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευρύτερα. Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Αέτιος Νικηφόρος, και ο Πατριαρχικός Διάκονος και Υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατος κ. Οικουμένιος Αμανατίδης, ο οποίος και συλλειτούργησε.

Με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Πέτρος, και οι πατέρες της αδελφότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ιεράρχες από τη Μητέρα Εκκλησία και από άλλα μέρη:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κολωνίας κ. Αθανάσιος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιρλανδίας κ. Ιάκωβος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος

Παρέστησαν επίσης κληρικοί, ιερείς και μοναχοί από το Άγιον Όρος και την Ελλάδα, την Ιρλανδία και ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καταδεικνύοντας την πανορθόδοξη και διεθνή σπουδαιότητα αυτής της ιδιαιτέρως συγκινητικής στιγμής. Η παρουσία τους αποτέλεσε μαρτυρία της πνευματικής και θεολογικής κληρονομιάς του Αγίου Σωφρονίου και της μοναστικής παράδοσης που εκείνος θεμελίωσε σε αγγλικό έδαφος.

Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων ήταν οι Εξοχώτατοι κ. Ιωάννης Τσαούσης, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο· κ. Κυριάκος Κούρος, Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας· και κ. Yuriy Sterk, Πρέσβης της Βουλγαρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πλήθος Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν επίσης παρόντες, συμπεριλαμβανομένων του Δρος Αντωνίου Λυμπεράκη, Εθνικού Διοικητή των Αρχόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες· του Εθνικού Αντιπροέδρου, Εντιμοτάτου κ. Θεοδώρου Μποζονέλη· του πνευματικού συμβούλου των Αρχόντων, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αλεξάνδρου Καρλούτσου και της Πρεσβυτέρας Ξανθης Καρλούτσου· του κ. Λούη Λοΐζου, Άρχοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο· και του κ. Αθανασίου Κεχαγιόγλου από την Ελλάδα, μεταξύ άλλων. Η προσευχητική τους στήριξη προς τον Οικουμενικό Θρόνο και η διαρκής τους αφοσίωση στην ορθόδοξη μαρτυρία αναγνωρίζονται με ευγνωμοσύνη.

Οι ιερές ακολουθίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τον Όρθρο και την πανηγυρική λιτάνευση των Αγίων Λειψάνων από το Παρεκκλήσιο του Αγίου Σιλουανού στο νέο Καθολικό. Τα λείψανα τοποθετήθηκαν με ευλάβεια εντός της Αγίας Τραπέζης και ο καθαγιασμός ετελέσθη με πνευματική αγαλλίαση, ακολουθούμενος από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος απηύθυνε εγκάρδιους λόγους καλωσορίσματος προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα και του προσέφερε δώρα ως ένδειξη βαθέος σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Ανταποδίδοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους πιστούς στα ελληνικά και στα αγγλικά: «Η σημερινή ημέρα των εγκαινίων», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «είναι πράγματι μια ημέρα χαρμόσυνης μνήμης και ιστορικού εορτασμού. Είναι μια ημέρα που φέρνει σε ολοκλήρωση και καρποφορία έναν κύκλο προσδοκιών και ελπίδων». Πρόσφερε λόγους πνευματικής ενθάρρυνσης και δώρισε στον Ηγούμενο μια όμορφα φιλοτεχνημένη κανδήλα ως προσωπικό δώρο. Στη συνέχεια, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προσφάτως κοιμηθέντος, αοιδίμου Μητροπολίτου Αγκύρας κυρού Ιερεμίου.

Μετά τις ακολουθίες, παρετέθη επίσημο γεύμα προς τιμήν της ΑΘΠ και του Σεβασμιωτάτου, ενώ στους πιστούς προσφέρθηκε γεύμα σε μπουφέ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους πίσω από την παλαιά Τράπεζα. Η αδελφότητα, μαζί με πολλούς εθελοντές, προσέφερε γενναιόδωρη φιλοξενία στους εκατοντάδες προσκυνητές και επισκέπτες που ήρθαν από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, που ιδρύθηκε από τον Άγιο Σωφρόνιο, συνεχίζει να ακτινοβολεί ως κέντρο ησυχαστικής προσευχής και πνευματικής ανανέωσης στην καρδια του Έσσεξ. Ο νέος ναός, αφιερωμένος στον ιδρυτή και Άγιό της, πλέον καθαγιασμένος, στέκεται ως ιερή προσφορά στον Χριστό και ως τόπος συνάντησης, προσευχής και αγαλλιάσεως.

Φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης και John Mindala

