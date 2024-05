Η Νίκι Χέιλι φωτογραφίζεται γράφοντας «αποτελειώστε τους» σε ισραηλινή οβίδα

Η ατυχήσασα υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ώστε να είναι η υποψήφια της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία την 5η Νοεμβρίου, η Νίκι Χέιλι, φωτογραφήθηκε καθώς έγραφε «αποτελειώστε τους» πάνω σε ισραηλινή οβίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στιγμιότυπο που δημοσιοποίησε μέσω X ισραηλινός βουλευτής.

Ο βουλευτής Ντάνι Ντάνον, ο πρώην πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ, συνόδευσε τη Νίκι Χέιλι, επίσης πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, κατά την επίσκεψή της κοντά στα σύνορα.

«‘Αποτελειώστε τους!’, αυτό έγραψε η φίλη μου η πρώην πρεσβεύτρια», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον εν είδει λεζάντας πάνω από φωτομοντάζ στο οποίο, μεταξύ άλλων, η Ρεπουμπλικανή εικονίζεται σε βαθύ κάθισμα καθώς γράφει κάτι με μαρκαδόρο πάνω σε οβίδα. Έγραψε επίσης τη φράση «η Αμερική αγαπά το Ισραήλ πάντα», αντικαθιστώντας τη λέξη «αγαπά» με καρδούλα

Η κυρία Χέιλι δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφερόταν το «τους». Ο κ. Ντάνον άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως αφορούσε τον στρατιωτικό βραχίονα του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Το Ισραήλ «πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να αλλάξει τα δεδομένα. Οι κάτοικοι (των λιβανικών πόλεων) της Τύρου και της Σιδώνας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι κάτοικοι του (ισραηλινού) βορρά να επιστρέψουν στα δικά τους», σχολίασε ο βουλευτής του Λικούντ. Αναφερόταν στους χιλιάδες κατοίκους του βόρειου Ισραήλ που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών στα σύνορα ανάμεσα στη Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

