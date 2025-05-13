ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 22:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Νέα ομάδα μεταναστών εντοπίστηκε στα Καλά Λιμάνια
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕς ΒΑΡΚΑ
clock 19:51 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ακόμα μια ομάδα μεταναστών αποβιβάστηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (13/05)  με φουσκωτή λέμβο στην παραλία Χρυσόστομος στα Καλά Λιμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 41 άνδρες, 33 από την Αίγυπτο, 6 από το Μπανγκλαντές και 2 από το Σουδάν.

Η άφιξη τους έρχεται λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο για την εύρεση χώρου προσωρινής φιλοξενίας στην πόλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «TUTTOFOOD 2025» του Μιλάνου

Σκουπίδια στο Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι νέες προσλήψεις εργαζομένων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis