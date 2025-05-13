Ηράκλειο: Νέα ομάδα μεταναστών εντοπίστηκε στα Καλά Λιμάνια

Ακόμα μια ομάδα μεταναστών αποβιβάστηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (13/05) με φουσκωτή λέμβο στην παραλία Χρυσόστομος στα Καλά Λιμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 41 άνδρες, 33 από την Αίγυπτο, 6 από το Μπανγκλαντές και 2 από το Σουδάν.

Η άφιξη τους έρχεται λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο για την εύρεση χώρου προσωρινής φιλοξενίας στην πόλη.

