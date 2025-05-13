Σκουπίδια στο Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι νέες προσλήψεις εργαζομένων

Ξεκίνησαν οι προλήψεις του νέου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το οποίο αντικαθιστά παρατασιούχους εργαζόμενους που απομακρύνθηκαν έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου την Παρασκευή 11/4 και σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το σύνολο των δρομολογίων αποκομιδής.

O Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης εξέφρασε την κατανόηση της Δημοτικής Αρχής για την δυσαρέσκεια των πολιτών, υπενθύμισε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Υπηρεσίας, ευχαριστώντας το εναπομείναν προσωπικό όπως και τους χειριστές των μηχανημάτων έργου για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν και σε δήλωσή του τόνισε: «Από σήμερα προσελήφθησαν ήδη οι πρώτοι 20 συμβασιούχοι, άρα όλα τα δρομολόγια της αποκομιδής θα αρχίσουν να ξαναβγαίνουν σε καθημερινή βάση, ενώ θα συνεχίσουν και τα μηχανήματα έργου να επιχειρούν για την πλεονάζουσα ποσότητα των απορριμμάτων που έχει συσσωρευθεί. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε επανέλθει πλήρως στην κανονική κατάσταση και αυτή η αρνητική παρένθεση θα κλείσει».

Ο Νίκος Γιαλιτάκης επανέλαβε επίσης και το ότι στα τέλη Μαΐου θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, καθώς και ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έχει τονίσει, είναι μια καθαρή πόλη: «Κυρίαρχο μέλημά μας, χρέος και ευθύνη της Δημοτικής μας Αρχής, είναι να παρουσιάσουμε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο για να αποκτήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας επαρκείς υπηρεσίες, πλήρεις υπηρεσίες για να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες, οι οποίες χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνουν. Όπως είναι οι ανάγκες της αυξημένης επισκεψιμότητας, της αύξησης των ογκωδών αντικειμένων, της αφισορύπανσης, αλλά και τις νομοθεσίες οι οποίες έρχονται και γίνονται πιο αυστηρές αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων.».

Υπενθυμίζεται ότι 87 παρατασιούχοι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από την εργασία τους με δικαστική απόφαση την Παρασκευή 11/4. Τη Μεγάλη Δευτέρα 14/4, η Δημοτική Αρχή έφερε εκτάκτως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ. Παράλληλα, αναδιατάχθηκε το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία λειτουργούσε με το 1/3 της δύναμής της, ενώ προστέθηκαν στην αποκομιδή και μηχανήματα έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας και εξωτερικής βοήθειας.

Ολοκληρώθηκαν δηλαδή όλες τις διαδικασίες πρόσληψης (οι οποίες δεν μπορούν να ξεκινούν πριν κοινοποιηθεί η εκάστοτε δικαστική απόφαση) σε μόλις 18 εργάσιμες ημέρες. Διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου μια ακόμη απόφαση δικαστηρίου η οποία απέρριπτε την αίτηση παραμονής στην εργασία 43 παρατασιούχων εργαζομένων.

