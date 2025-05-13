Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση
clock 21:00 | 13/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ για σεξουαλική επίθεση σε κινηματογραφικό πλατό το 2021.

Ο 76χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε για το ότι παρενόχλησε σεξουαλικά — αγγίζοντας ανάρμοστα — μια 54χρονη διακοσμήτρια πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα Πράσινα Παντζούρια»). 

Το δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ποινής 18μηνης φυλάκισης με αναστολή.

Από την πλευρά του, ο 76χρονος Γάλλος ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν ήταν παρών στο δικαστήριο για την ανάγνωση της απόφασης. Βρίσκεται στην Πορτογαλία για τα γυρίσματα ταινίας που σκηνοθετεί η Φανί Αρντάν.

