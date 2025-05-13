Έλενα Κουντουρά: Ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για υποδομές στάθμευσης τροχόσπιτων και πολιτική στήριξης του αυτοκινούμενου τουρισμού

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν ευρωπαϊκό πλαίσιο και στοχευμένη χρηματοδότηση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχόσπιτων camper stop καθώς και τη στήριξη του αυτοκινούμενου τουρισμού, ως μορφή οδικού τουρισμού με μεγάλη δυναμική και οφέλη.

Η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Κομισιόν, μετά το κύμα αντιδράσεων που ήγειρε πρόσφατος νόμος στην Ελλάδα για την επέκταση της απαγόρευσης στάθμευσης τροχόσπιτων σε δημόσιους χώρους, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία.

Οι αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή του νόμου, δημιούργησαν σύγχυση και έντονη δυσαρέσκεια σε Έλληνες και σε Ευρωπαίους πολίτες που σκόπευαν να ταξιδέψουν στη χώρα μας με τροχόσπιτο και στρέφονται πλέον σε άλλους προορισμούς, αλλά και από εταιρίες ενοικίασης τροχόσπιτων.

Η αμφιλεγόμενη νομοθετική ρύθμιση με παραπομπή στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στάση και στάθμευση, τέθηκε σε ισχύ, χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα των αναγκαίων υποδομών για δημοτικούς, περιφραγμένους και εξοπλισμένους χώρους στάθμευσης. Μόνο εκ των υστέρων και μετά από σχετική πρόταση των φορέων εκπροσώπησης των αυτοκινούμενων οχημάτων, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης camper stop που παρέχουν βασικές υπηρεσίες για τους τους ταξιδιώτες.

Τη στιγμή που στην Ευρώπη ο οδικός τουρισμός είναι μια δραστηριότητα με κύκλο εργασιών 120 δισ. ευρώ ετησίως, και έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες χώροι camper stop σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε υποδομές και στρατηγική.

Με την ερώτησή της, η Έλενα Κουντουρά καλεί την Επιτροπή να απαντήσει αν θα εντάξει στην επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό την ανάπτυξη υποδομών στάθμευσης τροχόσπιτων στα κράτη-μέλη, και ζητά χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία για αυτά τα έργα. Συγχρόνως, ζητά να θεσπιστεί ευρωπαϊκό πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και ελαχίστων κοινών προτύπων για τις συγκεκριμένες υποδομές .





Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση της Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν:

Ανάγκη χάραξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο οδικό τουρισμό και τις υποδομές στάθμευσης αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων.

Με πρόσφατο νόμο στην Ελλάδα1 θεσπίστηκε η επέκταση της ισχύουσας απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινούμενων-ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων σε περιοχές, όπως αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλοί, παραλίες, παρυφές δασών και κοινόχρηστοι χώροι2. Μολονότι παραπέμπει στο άρθρο 34 του ΚΟΚ3 δεν συνοδεύτηκε απ’την ανάλογη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που προβλέπονται για δημοτικούς, περιφραγμένους και εξοπλισμένους χώρους στάθμευσης.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη του νομικού πλαισίου, η έλλειψη υποδομών, όπως camper stop και οργανωμένων δημοτικών χώρων, καθιστά πρακτικά αδύνατη τη νόμιμη στάθμευση και διαμονή των αυτοκινούμενων-ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων. Αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση, ανασφάλεια και αδυναμία συμμόρφωσης για τους ευρωπαίους πολίτες με αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, ιδίως σε περιοχές όπου απουσιάζει οποιαδήποτε σήμανση, ενημέρωση ή πρόβλεψη για υποδομές4 .

Δεδομένου ότι η Ελλάδα, παραμένει ουραγός στην προσέλκυση ταξιδιωτών με τροχόσπιτα, καθώς στερείται κατάλληλων υποδομών και πολιτικών, τη στιγμή που ο σχετικός κλάδος στην ΕΕ δημιουργεί 120 δισ. ευρώ ετησίως, ερωτάται η Επιτροπή:

-Σκοπεύει να εντάξει στην επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό στόχους για την ανάπτυξη υποδομών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινούμενων -ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων στα Κράτη-Μέλη με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οδικής τουριστικής πολιτικής;

-Προτίθεται να εξετάσει τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών ή ελαχίστων κοινών προτύπων για τέτοιες υποδομές, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας και της τουριστικής πολιτικής της ΕΕ;

-Σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών Ταμείων ή άλλων μέσων, την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς;

