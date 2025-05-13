ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 22:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Γυναίκα έπεσε στον λιμενοβραχίονα της Φορτέτσας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
λιμενικο
clock 20:54 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός στο Λιμεναρχείο των Χανίων το μεσημέρι της Τρίτης όταν 66χρονη Γαλλίδα έπεσε στον λιμενοβραχίονα της Φορτέτσας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Επί τόπου στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό όχημα αλλά και με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους.  Η γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων.

Η ανακοίνωση:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, για την πτώση και τον τραυματισμό μίας 66χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Γαλλίας) επί του λιμενοβραχίονα στην Φορτέτσα του ενετικού λιμένα στα Χανιά. Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής με ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους, η 66χρονη μεταφέρθηκε στην προβλήτα, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Νέα ομάδα μεταναστών εντοπίστηκε στα Καλά Λιμάνια

Δήμος Ηρακλείου: Αυτός είναι ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα - Ο ρόλος του ιδιώτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραυματισμός Πτώση Λιμενοβραχιονας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis