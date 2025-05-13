Κρήτη: Γυναίκα έπεσε στον λιμενοβραχίονα της Φορτέτσας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός στο Λιμεναρχείο των Χανίων το μεσημέρι της Τρίτης όταν 66χρονη Γαλλίδα έπεσε στον λιμενοβραχίονα της Φορτέτσας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Επί τόπου στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό όχημα αλλά και με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους. Η γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων.

Η ανακοίνωση:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, για την πτώση και τον τραυματισμό μίας 66χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Γαλλίας) επί του λιμενοβραχίονα στην Φορτέτσα του ενετικού λιμένα στα Χανιά. Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής με ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους, η 66χρονη μεταφέρθηκε στην προβλήτα, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

