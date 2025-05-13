Δήμοι Γόρτυνας και Φαιστού: Συνάντηση Σχολής Γονέων με θέμα «Ο ρόλος των γονέων στη μελέτη των παιδιών σχολικής ηλικίας»

Συνεχίζονται οι Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) και την υποστήριξη του Δήμου Γόρτυνας και του Δήμου Φαιστού. Η προσεχής συνάντηση με θέμα: «Ο ρόλος των γονέων στη μελέτη των παιδιών σχολικής ηλικίας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 στο Πολύκεντρο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες και ώρα 18:00-21:00.

Εισηγήτρια σε αυτή την συνάντηση θα είναι η Σύμβουλος ΠΕ70 9ης Ενότητας Ηρακλείου, κ. Σαρικάκη Γεωργία. Η μελέτη των παιδιών στο σπίτι είναι ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής πορείας τους. Το οικογενειακό περιβάλλον λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει όσα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με τις εμπειρίες που αποκτούν καθημερινά. Στόχος της ομιλίας είναι να δώσει στους γονείς πρακτικούς τρόπους και στρατηγικές για να υποστηρίζουν τα παιδιά τους στη διαδικασία της μελέτης, δημιουργώντας παράλληλα ένα περιβάλλον που ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτονομία τους. Με την κατάλληλη υποστήριξη και ενθάρρυνση, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τη συναισθηματική ασφάλεια για να κατακτούν τους στόχους τους, υιοθετώντας μια διαρκή και θετική στάση απέναντι στη μάθηση και την εξέλιξή τους.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ολιστική υποστήριξη της οικογένειας, θεσπίζοντας και ενισχύοντας πρωτοβουλίες όπως οι Σχολές Γονέων. Η θερμή ανταπόκριση και τα θετικά σχόλια που λάβαμε μετά την πρώτη συνάντηση στους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού μας γεμίζουν αισιοδοξία για τη συνέχεια. Πιστεύουμε βαθιά ότι η επένδυση στην ενημέρωση και την ψυχολογική ενδυνάμωση των γονέων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια κοινωνία με ισχυρούς δεσμούς και ευτυχισμένα παιδιά. Ως εκ τούτου, η επόμενη συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την παροχή ουσιαστικής στήριξης στους γονείς, προσφέροντάς τους νέες προσεγγίσεις και πρακτικές συμβουλές. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και την αλληλεπίδραση, επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε τον γονεϊκό ρόλο και να συμβάλουμε στην αρμονική ανάπτυξη των παιδιών».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Γόρτυνας, κ. Κοκκινάκης Κωνσταντίνος, δήλωσε: «Ο Δήμος Γόρτυνας επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση στην υποστήριξη της οικογένειας και του γονεϊκού ρόλου, φιλοξενώντας για δεύτερη φορά τη Σχολή Γονέων. Θεωρούμε ότι η επικείμενη συνάντηση, με επίκεντρο τον κρίσιμο ρόλο των γονέων στη μελέτη των παιδιών σχολικής ηλικίας, θα προσφέρει πρακτικές και ουσιαστικές κατευθύνσεις. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους γονείς, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να σταθούν αποτελεσματικά στο πλευρό των παιδιών τους κατά τη μαθησιακή τους πορεία».

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Φαιστού, κ. Αρμουτάκη Ροδουσάκη Βασιλεία, δήλωσε: «Ο Δήμος Φαιστού υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τη δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην ουσιαστική ενημέρωση και την πολύπλευρη στήριξη των γονέων της περιοχής μας. Η θεματολογία της επερχόμενης συνάντησης είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της μαθησιακής πορείας των παιδιών μας. Πιστεύουμε βαθιά ότι η συνάντηση αυτή, με την πολύτιμη συμβολή της Συμβούλου ΠΕ70 9ης Ενότητας Ηρακλείου, κ. Σαρικάκη Γεωργίας, θα προσφέρει στους γονείς χρήσιμες πρακτικές στρατηγικές για να στηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους στη μελέτη, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που θα καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την αυτονομία τους».

Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως δήμου διαμονής.

Για πληροφορίες: 2813 400 387

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://sxolesgonewn.iake.gr

