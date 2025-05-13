ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ: Ήττα στον ημιτελικό του Πανελληνίου ποδοσφαίρου

Στον μικρό τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Λυκείων θα αγωνιστεί αύριο το ΓΕΛ Γαζίου μετά την σημερινή ,πρώτη ήττα, που γνώρισε κόντρα στο Αριστοτέλειο κολέγιο με 5-1, το οποίο θεωρείται φαβορί και για την κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Γαζίου θα αναμετρηθεί με το πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθης στις 11πμ.

ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ: Κουκουριτάκης, Κοντεκάς, Καρνέζος, Χριστουλάκης, Μπαλασης, Τούφας, Ασμαριανάκης, Σωμαράκης, Δάρλας, Τσελεγγιδης, Σιτμαλίδης, Κράστα, Σταματάκης, Καρβούνης, Κούβδος, Γεωργιακάκης, Βιανέλλο, Σοφιάκης.

Συνοδός Καθηγήτρια: Φούλα Μαλλιωτάκη.