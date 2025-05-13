Συνεδρίαζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 15 Μαΐου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ψήφιση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγητής ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

1.2 Τροποποίηση της αριθ.πρωτ. 220803/26.06.2024 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου για δύο έτη, ως προς την επωνυμία του αναδόχου λόγω απορρόφησης της ανάδοχης εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρεία «ΕΝΒΙΡΟΛ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

1.3 Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.

- (εισηγητές ο κος Βοργιάς Στέλιος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Π.Κ και η κα Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.)

Αποδοχή νέας χρονικής παράτασης υλοποίησης του έργου «INTegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete(INTERACT in Crete)» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κος Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄ αρ. 463812/27-12-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ:24SYMV016086591) με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, ως ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης των εκχωρούμενων Μέτρων /Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022-Υλοποίηση του υποέργου Β.3.1 της τεχνικής βοήθειας του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2022», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.

- (εισηγητές ο κος Τζεδάκης Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. και ο κος Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 525/2023 (ΑΔΑ: 9ΦΥΙ7ΛΚ – Κ3Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023 – 2025» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

- (εισηγητές ο κος Πιτσούλης Γεώργιος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ. και ο κος Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.)

1.7 Αλλαγή μέλους ετήσιας επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.

- (εισηγήτρια η κα Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένος Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3112.7-5/32029/02-05-2025 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Τμήμα Β Εποπτείας, Λειτουργίας & Διοίκησης Λιμένων.

- (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

2.2 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Γ.Κ.Λ. 18 (ΦΕΚ 12Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 13 Γ.Κ.Λ. 25 (ΦΕΚ 219Β’/2001), με έργο τον «Καθορισμό των προϋποθέσεων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, πέραν των οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18, σε περίπτωση μη ύπαρξης ρυμουλκού επιφυλακής στη λιμενική εγκατάσταση SEKA S.A. όσον αφορά τις εγκαταστάσεις νησίδας Αγ. Παύλος νότια των Καλών Λιμένων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2131.12/1802/06-05-2025 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.1 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ», για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου κατά την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

- (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

4.1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στην Επαρχιακή Οδό Καστέλι-Κεφάλι, κοντά στον οικισμό Άνω Σφηνάρι, στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 47ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΦΗΝΑΡΙ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο κος Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

4.2 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κατά την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο κος Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 08/24-04-2025 και 09/24-04-2025 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

- (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

