Η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ψηφίστηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για περπάτημα

H ευρωπαϊκή πόλη που αναδείχθηκε πρώτη παγκοσμίως για εξερεύνηση με τα πόδια είναι ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο είναι η Ρώμη, η οποία αναδείχθηκε ως η πιο βατή πόλη (walkable), σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη της πλατφόρμας GuruWalk.

.Η «Αιώνια Πόλη» κέρδισε αυτή την κορυφαία διάκριση χάρη στην απαράμιλλη ιστορική της κληρονομιά, καθώς κάθε της γωνιά αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο.

Γιατί η Ρώμη ξεχωρίζει για περπάτημα

Πυκνότητα μνημείων: Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Κολοσσαίο, το Πάνθεον και η Φοντάνα ντι Τρέβι βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις.Πεζοδρομημένα σοκάκια: Το ιστορικό κέντρο είναι γεμάτο στενά, πλακόστρωτα δρομάκια όπου η κυκλοφορία οχημάτων απαγορεύεται ή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Συνεχής εναλλαγή εικόνων: Κάθε βήμα αποκαλύπτει μπαρόκ πλατείες, αναγεννησιακά κτίρια και αρχαία ερείπια.

Το Top 5 των πιο «Walkable» πόλεων (σύμφωνα με την ίδια λίστα)

Ρώμη, Ιταλία

Μαδρίτη, Ισπανία

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Πράγα, Τσεχία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

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