Γάζα: Εκφορτώθηκαν οι προμήθειες από το πρώτο πλοίο με την ανθρωπιστική βοήθεια της Κύπρο

Περίπου 200 τόνοι τροφίμων εκφορτώθηκαν από το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε χθες Παρασκευή (15.3.2024) από την Κύπρο στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης των προμηθειών, είναι δυνατόν να αρχίσει η διανομή τους στον πληθυσμό, που μετά από πάνω από πέντε μήνες πολέμου, σύμφωνα με την ΜΚΟ World Central Kitchen.

«Εκφορτώθηκαν όλες οι προμήθειες και ετοιμάζονται προς διανομή στη Γάζα», ανέφερε η οργάνωση στο Γαλλικό Πρακτορείο, αν και δεν έδωσε διευκρινίσεις για το πότε ή πού θα διανεμηθεί η βοήθεια.

Update from Gaza🎥 WCK is offloading almost 200 tons of rice, flour, proteins & more that arrived by sea earlier today. At the same time this shipment is transported ashore, our second vessel is preparing to set sail from Cyprus with hundreds more tons of food. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/cHacgMJQ6c

